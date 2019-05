17:35 Uhr

Gelebte Integration und Herzlichkeit

Das 17. Spitalhoffest in Nördlingen war auch dieses Jahr ein Fest der Nachbarschaft für die ganze Stadt. Durch seine herzlicher Atmosphäre, ergänzt mit kulinarischen Köstlichkeiten und viel Musik, wie hier „Gustav und Lande“, zog es viele Besucher an.

Beim Spitalhoffest in Nördlingen treffen sich Menschen mit und ohne Behinderung

Von Helga Egetenmeier

Seit jeher ein Fest der Freundschaft und der Integration ist das von der Nachbarschaft getragene Spitalhoffest in Nördlingen. Alle zwei Jahre zeigen die beteiligten Organisationen, dass ihnen ein gelebtes Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung wichtig ist – so auch dieses Wochenende. Als das Fest am Samstagabend einmal kurz durch einen Regenschauer unterbrochen wird, räumt die Feuerwehr schnell die Tische und Bänke in ihre, für diesen Notfall, vorbereitete leere Halle. Aber bereits eine halbe Stunde später hüpfen die Kinder in den Pfützen vor der Bühne und „Gustav und Lande“ spielen dazu das Schlümpfe-Lied.

Gerda Haas, noch bis Juli die erste Vorsitzende des DLRG Nördlingen, verkauft mit ihren Mitstreitern am Wochenende Lose für die Tombola. Bei Sonnenschein sind bis 13 Uhr am Sonntag alle Lose verkauft, als Hauptpreis winkt ein Rundflug über Nördlingen. Ihr Nachfolger als DLRG-Vorsitzender, Matthias Tegeler, zeigt den Besuchern sein Können als Rettungstaucher in dem bereitgestellten Wasserbecken.

Die Einnahmen des Festes, die von vielen Ehrenamtlichen erwirtschaftet werden, kommen allen beteiligten Organisationen zugute, sagt Michael Stetz. Er ist stellvertretender Bereichsleiter Wohnen bei der Lebenshilfe Donau-Ries und Kassierer des neu für dieses Fest gegründeten „Nachbarschaftsverein Spitalhoffest“. Deren erster Vorstand, Andreas Hagner, ist auch Vorsitzender bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Nördlingen, die sich ebenfalls engagiert hinter die Idee des Festes stellt. Zu den Veranstaltern gehören außerdem die Stadtkapelle und die Knabenkapelle Nördlingen, die einen großen Teil des musikalischen Rahmenprogramms gestalten, und die Metzgerei Pisko.

Insbesondere dem verstorbenen Helmut Pisko sei es zu verdanken, dass dieses unbeschwerte Miteinander der Nachbarschaft im Spitalhof 1989 entstanden ist, betont Michael Stetz von der Lebenshilfe. Die Beziehungen der Menschen mit und ohne Behinderung drückt sich seit dem alle zwei Jahr in diesem, mit großem persönlichem Engagement und Herzlichkeit gestalteten einmaligen Nördlinger Fest aus.

Mehr Bilder vom Spitalhoffest gibt es hier:

25 Bilder Nachbarn und Gäste feiern beim Spitalhoffest Bild: Helga Egetenmeier

Themen Folgen