09:57 Uhr

Gelungener Auftakt: Jubiläumsmess' zieht über 10.000 Besucher an

„Das Wetter passt und man blickt in viele fröhliche Gesichter.“

Zum Jubiläum der Nördlinger Mess' gibt es nicht nur eine Hochseilshow mit Falko Traber und Landrat Stefan Rößle, sondern auch eine sehenswerte Ausstellung.

Von Martina Bachmann

Mit gleich mehreren Höhepunkten ist die Jubiläumsmess’ 2019 gestartet. Mehr als 10.000 Besucher, so schätzte Nördlingens Oberbürgermeister Hermann Faul, strömten bereits am späten Nachmittag auf die Kaiserwiese. Dort erwartete sie eine spektakuläre Hochseilshow von Falko Traber. Er und sein Team hatten ein Seil über die Gasse gespannt, an der auch das Riesenrad steht. Über den Köpfen der Zuschauer fuhr Traber auf seinem Motorrad auf dem dünnen Seil. Und bei der zweiten Show saß Landrat Stefan Rößle unter dem Motorrad auf einem speziellen Sitz.

Die erste Darbietung hatte Rößle noch vom Boden aus bestaunt: „Ich hab das vorher ja nicht gesehen.“ Ein bisschen mulmig sei es ihm doch, gab der Landrat zu. Doch: „Wer A sagt, muss auch B sagen.“ Und so setzte er sich bei der zweiten Show auf den Sitz, Rößle wurde gesichert und los ging die Fahrt – bis auf eine Höhe von rund 30 Metern. Danach meinte der Landrat scherzhaft, beim 900-jährigen Jubiläum der Mess’ müssten sich die Nördlingen jemand anderen für die Aktion suchen. Das Volksfest sei sein Lieblingsfest: „Der Flair, das hat einfach eine besondere Tradition. Und am Herrenmontag sind alle da.“

Nördlinger Mess': Die Knaben- und Stadtkapelle führten den Zug auf die Kaiserwiese

Begonnen hatte der Nachmittag in der St.-Georgskirche, wo Dekan Gerhard Wolfermann und Stadtpfarrer Benjamin Beck gemeinsam einen ökumenischen Gottesdienst feierten. Statt einer Predigt durften die zahlreichen Besucher einem Wortwechsel der beiden lauschen – mit der Botschaft, dass man nicht pauschal über Menschen urteilen, sondern den Einzelnen in den Mittelpunkt stellen sollte. Vor der Kirche warteten schon die Knaben- und die Stadtkapelle, die den Zug in Richtung Kaiserwiese nicht nur musikalisch begleiteten, sondern auch anführten.

Dort angekommen eröffnete Oberbürgermeister Faul zunächst die Ausstellung, die Stefan Kinzler, Anna Diebold, Roland Mayer und Georg Löwenthal zusammengetragen und erarbeitet haben. Die Besucher können dort unter anderem eine Orgel aus dem Jahr 1908 bestaunen, die den Titel „Einzug der Gladiatoren“ spielt – sie steht gleich am Eingang rechts. Danach findet sich auf der rechten Seite ein alter Salonwagen aus dem Jahr 1903. In einem Zelt sind weitere historische Stücke zu sehen – Boxautos, Pferdchen von einem Kinderkarussell oder eine Schiffschaukel. Technikfans waren von den historischen Fahrzeugen neben dem Zelt begeistert – die älteste Zugmaschine stammte aus den 1930er Jahren.

Oberbürgermeister Faul sprach von einem gelungenen Auftakt

Anschließend ging es in Richtung Riesenrad, wo alle nach oben schauten – zu Falko Traber, der zunächst auf einem niedrigeren Seil balancierte. Und zu Isabell Traber, die auf einem schwankenden Peitschenmast in mehr als 50 Metern Höhe sogar einen Handstand machte und mit drei Keulen jonglierte.

Später aßen viele Besucher die ersten Mess’-Würste, bummelten durch die Buden oder gönnten sich in einem der Biergärten oder in einem der Zelte ein kühles Getränk. Oberbürgermeister Faul sprach von einem gelungenen Auftakt: „Das Wetter passt und man blickt in viele fröhliche Gesichter.“ Die Ausstellung auf der Mess’ sei „einmalig“, meinte der Rathauschef. Sie zeige auch die Liebe der Schausteller zum Nördlinger Fest.

