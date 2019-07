vor 34 Min.

Gelungenes Sommerfest mit Marquess in Wassertrüdingen

Gute Stimmung auf dem Sommerfest der Landesgartenschau in Wassertrüdingen. Am Freitag wurde der 100.000. Gast begrüßt.

Von Peter Tippl

Mit heißen Rhythmen von „Marquess“ und einem Feuerwerk wurde das Sommerfest auf der Gartenschau in Wassertrüdingen am Samstag abgeschlossen und am Sonntag waren das Ökumenische Mittagsgebet mit vier Religionsrepräsentanten, die Abschlussfeier des Kinder- und Jugendwettbewerbs „Streuobst-Vielfalt-Beiß rein“ vom Bayerischen Landesverband für Gartenbau und Landespflege und die „Donikkl-Mitmachshow“ die Höhepunkte eines „Streuobsttags“.

100.000 Gäste nach fünft Wochen Gartenschau

Relativ entspannt entwickelte sich der Besucherstrom am Samstag nach der vorläufigen Besucherspitze mit dem 100.000. Gast nach fünfwöchiger Gartenschauzeit am Freitagvormittag. Einen vielfältigen Veranstaltungsstrauß mit Musik, Information, Tanz und Comedy hatte das Organisationsteam für das Sommerfest zusammengestellt. Begehrt waren bei den Zuschauern allerdings die Plätze unter Sonnenschirmen, in Hängematten oder lauschigen Schattenbereichen. In allen Bereichen der 13 Hektar umfassenden Ausstellungsbereiche wurden Veranstaltungen geboten, an Ständen im Klingenweiherpark kamen die Besucher ins Gespräch oder lauschten den vielfältigen Tanz- und Musikdarbietungen.

Urbane Rockklänge brachte die Wassertrüdinger Band „Peilsender“ am Samstagnachmittag bei einem einstündigen Konzert auf die Bühne, dynamische Bewegung präsentierte die Zumba-Gruppe um Amada Hüttner-Torres und für Begeisterungsstürme sorgte bei Festivalcharakter die aus Hannover stammende Band „Marquess“ mit ihren passend zu den heißen Temperaturen spanischen Songs. Frontman Sascha Pierro verstand es glänzend, das Publikum mit fetzigen Songs einzufangen und hielt diesen Spannungsbogen während des gesamten eineinhalbstündigen Konzerts - tatkräftig unterstützt von seiner sechsköpfigen Band. Mit einer Feuershow im Stadtgarten und einem zehnminütigen Feuerwerk klang das Sommerfest aus. Die Mischung aus Bodenshow und Himmelsraketen konnte vom Wörnitzdeich optimal eingesehen werden und wurde rundum gelobt. „Viel schöner als das Volksfestfeuerwerk“ lautete die Einschätzung.

