vor 50 Min.

Gemeinde unterstützt Vereine

Der Gemeinderat Maihingen entscheidet über Zuschüsse bei Bauarbeiten in Vereinen

Da Gemeinderatsmitglieder mit Formulierungen im Protokoll der jüngsten Sitzung nicht einverstanden waren, kam das Thema „Schulhaus Utzwingen“ im Gemeinderat Maihingen nochmals zur Diskussion. Bis Bürgermeister Franz Stimpfle plädierte: „Wir müssen nun wieder gemeinsam nach vorne sehen.“

Zunächst informierte das Planungsbüro Godts den Gemeinderat über die Aktualisierung des bestehenden Bebauungsplanes im Baugebiet „Hofäcker III“ in Utzwingen. Die Mitglieder hatten das Büro beauftragt, den längst veralteten Bebauungsplan des Utzwinger Baugebiets zu überarbeiten. Dabei wurde über Zisternen, Steingärten und einen verkehrsberuhigten Bereich nachgedacht. Das Planungsbüro zeigte deren Vor- und Nachteile auf. In der nächsten Gemeinderatssitzung soll über die drei Aspekte abgestimmt werden.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt waren die Beschlüsse über die Zuschüsse für die Sanierung oder den Neubau von Vereinsheimen. Der Schützenverein Maihingen plant einen Umbau des Vereinsheimes. Um die Jugend zu fördern, soll nun digital geschossen werden, so Markus Haas vom Schützenverein. Auch Dachfenster, die Heizung und die Beleuchtung werden erneuert und modernisiert. Dabei liegen die geplanten Kosten bei rund 85000 Euro. Ebenso will der Tennisclub Maihingen-Utzwingen sein Vereinsheim neu bauen. Geplant ist ein Massivbau, der ebenso Kosten von etwa 85000 Euro mit sich bringt. Einstimmig wurde beschlossen, dass bei jedem Verein in der Gemeinde, der für Sanierung, Neubau oder Sonstiges mindestens 5000 Euro ausgibt, zehn Prozent der Gesamtkosten von der Gemeinde Maihingen übernommen werden.

Außerdem wurde über den Umfang der weiteren archäologischen Ausgrabungen in Utzwingen im Baugebiet „Hofäcker III“ beraten. Das ganze Baugebiet mit elf Bauplätzen soll vollständig ausgegraben werden. Die Gesamtkosten für die gesamten Ausgrabungen werden geschätzt rund 80000 Euro betragen, so Stimpfle.

Unter anderem wurde ein Fußweg beim Anwesen Lochmühle 1 in Utzwingen und die Vergabe einer neuen Hausnummer in der Joseph-Haas-Straße in Maihingen genehmigt. Auch der barrierefreie Eingang zur Dorfkirche wurde fertiggestellt. Die Bauarbeiten kosteten rund 26000 Euro, teilt Stimpfle mit. Wer die Kosten übernehme, sei noch im Gespräch. (hepa)

