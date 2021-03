vor 47 Min.

Gemeinderat Bopfingen: Deshalb tritt Andrea Ziegler zurück

Plus Andrea Ziegler (Freie Wähler) scheidet nach 16 Jahren vorzeitig aus dem Bopfinger Gemeinderat aus. Hintergrund ist ein Konflikt.

Von Mark Masuch

Nach 16 Jahren im Gemeinderat Bopfingen ist Andrea Ziegler ( Freie Wähler) zurückgetreten. Was genau ist passiert?

Wie die zweite stellvertretende Bürgermeisterin in der vergangenen Ratssitzung erklärte, seien Konflikte mit einem anderen Gremiumsmitglied der Grund für ihre Entscheidung. Hier habe es Unwahrheiten im sachlichen und vor allem im persönlichen Bereich gegeben.

„Die Voraussetzungen für ein gutes und konstruktives Miteinander sind und waren für mich, mit Respekt, Anstand, Vertrauen und vor allem Ehrlichkeit und Wahrheit gemeinsam für die Gesamtstadt das Bestmögliche zu erreichen“, erklärte Ziegler in ihrer Rede vor dem Gemeinderat.

Andrea Ziegler tritt in Bopfingen zurück: "Unwahrheiten im persönlichen Bereich"

In den vergangenen Wochen sei es zu Situationen gekommen, in denen die ihr „wichtigen Grundprinzipien der Zusammenarbeit“ mit einem Gremiumsmitglied nicht mehr vorhanden gewesen seien. „Es kam und kommt leider immer noch zu nachweislichen Unwahrheiten im sachlichen und vor allem im persönlichen Bereich“, so Ziegler weiter.

Obwohl sie mehrmals versucht habe, diese Differenzen auf vielfältigem Weg zu klären, um wieder eine Basis für eine ordentliche Zusammenarbeit auf den von ihr genannten Voraussetzungen zu schaffen, sei dies aufgrund der fehlenden Bereitschaft ihres Gegenübers nicht gelungen. Sie stehe dafür, dass sie in ihrem Leben, „besonders aber in diesem öffentlichen Gremium“, die genannten Werte, vor allem Wahrheit und Ehrlichkeit, lebe und vertrete. Die Situation habe gezeigt, dass dies nicht möglich sei und aus diesem „sehr gewichtigen Grund“ bitte sie darum, ihrem vorzeitigen Ausscheiden zuzustimmen.

Ziegler sagt, sie habe gerne die Bopfinger Bürger vertreten

Für die Zukunft wünsche sie dem Gemeinderat Bopfingen und allen anderen Mandatsträgern einen objektiven Blick und den Mut zu einer sachlichen Diskussion und Entscheidung zum Wohle der Stadt Bopfingen und deren Bürgerinnen und Bürgern, bei denen sie sich für das entgegengebrachte Vertrauen in den letzten 16 Jahren bedanken wolle, sagte Ziegler abschließend.

Andrea Ziegler habe, wie sie im Vorfeld ihres Rücktrittsgesuchs betonte, die Bevölkerung Bopfingens und der Teilgemeinden sehr gerne vertreten. In der gesamten Zeit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit habe man gemeinsam für die Heimatstadt viel erreicht, was sie von ganzem Herzen freue.

Ein besonderes Anliegen sei, die Wünsche, Sorgen oder auch Nöte der Bürger zu hören. Ihr Ziel hierbei sei stets gewesen, das Anliegen auf die Tagesordnung der nächsten Ortschaftsrats- oder Gemeinderatssitzung zu bringen, um dort in der Sache zu diskutieren und eine demokratische und für alle tragbare Lösung zu finden, so Ziegler, die sich beim Gemeinderat, bei der Stadtverwaltung und insbesondere bei Bürgermeister Gunter Bühler für die von ihr meistens als „offen, konstruktiv und ehrlich“ wahrgenommene Zusammenarbeit bedankte.

