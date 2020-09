vor 18 Min.

Gemeinderat Ehingen: Schutzstreifen für den Radverkehr in Belzheim

Plus Der Ehinger Gemeinderat setzt sich für mehr Sicherheit in Belzheim ein. Außerdem äußert er sich zum Thema Sanierung der Turnhalle des Schulverbands Oettingen.

Von Peter Urban

Anfangs war die Meinung noch geteilt im Rat, ob wirklich ein Schutzstreifen für Radfahrer an der Ortsdurchfahrt Belzheim notwendig wäre. Der eine Teil hielt es für eine gute Idee, weil damit Radfahrer besser geschützt würden, der andere meinte, solch ein Schutzstreifen suggeriere eine trügerische Sicherheit, weil der Streifen laut Straßenbauamt nur 1,25 Meter breit sein würde. Bürgermeister Thomas Meyer nannte den Streifen „einen Wachrüttler“, der den Verkehr auf jeden Fall im Sinne der Radfahrer positiv beeinflussen werde. Schließlich beschloss man einstimmig, eine entsprechende Mitteilung des Einverständnisses an das Straßenbauamt zu geben.

Bereits zum vierten Mal wurde dann der Bebauungsplan „Leibug“ einstimmig dahingehend geändert, auch andere Dachneigungen als bisher vorgesehen zuzulassen, was besonders für Nebengebäude wichtig sei.

Grundsatzbeschluss in Ehingen zum Thema Sanierung der Turnhalle

Dass die Dachflächenfenster im Gemeindezentrum Belzheim nach fast 30 Jahren nicht mehr im besten Zustand sind, einige sogar total marode, war den Räten zwar schon länger bekannt, doch jetzt beschloss man, Nägel mit Köpfen zu machen: Insgesamt zehn Fenster werden komplett ausgetauscht, statt – wie zwischenzeitlich in Erwägung gezogen – nur die ganz kaputten zu ersetzen.

Einen Grundsatzbeschluss wollte man in Ehingen auch zum Thema Sanierung der Turnhalle des Schulverbandes Oettingen fassen. Man entschied sich dafür, zum jetzigen Zeitpunkt einer teuren Generalsanierung nicht zuzustimmen, sondern statt dessen dafür zu plädieren, nur das Notwendigste an Sanierungsarbeiten zu machen, um dann in fünf bis zehn Jahren über einen Neubau nachzudenken. Für Heiterkeit sorgte eine Bitte der Oettinger Stadtverwaltung zur Kostenbeteiligung an der Risse-Sanierung am Radweg Richtung Oettingen. Hintergrund: Die Baufirma hatte „aus Versehen“ nicht an der Gemarkungsgrenze gestoppt, sondern rund einen Kilometer Radweg auch auf Ehinger Flur saniert. Da die Rechnung von der Stadt Oettingen schon beglichen sei, könne man jetzt nicht mehr nachverhandeln und deshalb die Bitte um Beteiligung. Hier verblieb man in Ehingen so, dass Bürgermeister Meyer zunächst mal klären solle, ob Ehingen dafür überhaupt zuständig sei. Ergo: Thema vertagt. Angeregt durch die Diskussion regte Manfred Thorwarth daraufhin an, generell über Rissesanierung in Ehingen nachzudenken, da an vielen Stellen im Ortsgebiet Ausbesserungen mehr oder weniger dringend nötig seien. Thomas Meyer versprach, sich darum zu kümmern.

Feuerwehr wird bei ihrer neuen Küche unterstützt

Die Freiwillige Feuerwehr Ehingen hat für ihr Domizil eine Küche angeschafft und bat die Gemeinde, die Kosten für die Installation von Elektrik und Wasser zu übernehmen. Dem wurde einstimmig zugestimmt. Am Schluss der Sitzung gratulierte der Rat seiner Schriftführerin Verena Schneider zum Abschluss ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten mit sehr gutem Erfolg. Bürgermeister Meyer überreichte im Namen der Gemeinde ein kleines Präsent.

