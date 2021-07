Nach der Flut: Wie die Gemeinde Maihingen reagiert

Plus Nach der Flut steht der Bebauungsplan für das Baugebiet Hofäcker III auf dem Prüfstand. Auch über die geplante Toilette auf dem Friedhof spricht der Maihinger Rat.

Nach den Starkregenereignissen im Westen Deutschlands muss der Gemeinderat den Bebauungsplan für das Gebiet „Hofäcker III“ nachjustieren. Darüber beriet das Gremium in der jüngsten Sitzung. In den Plan sollen folgende Punkte aufgenommen werden: Grundstückseigentümer müssen die Rohfußbodenoberkante im Erdgeschoss mit einer Höhe von mindestens 25 Zentimetern bauen, sodass infolge von Starkregenereignissen oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen kann.