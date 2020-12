vor 17 Min.

Gemeinderat Reimlingen berät über Tempo-30-Zonen

Bereits zur Kommunalwahl hätten Bürger gefordert, an einigen Stellen Tempolimits in Reimlingen einzuführen. So entschied der Gemeinderat.

Es war ein Punkt auf der Tagesordnung der vergangenen Sitzung des Reimlinger Gemeinderats, der Diskussionsstoff bot: die mögliche Einrichtung von Tempo-30-Zonen in der Gemeinde.

Bereits zu Zeiten der Kommunalwahl seien Flyer aufgetaucht, auf denen das Thema angesprochen worden sei, sagt Bürgermeister Jürgen Leberle im Gespräch mit unserer Redaktion. Daher hatte der Gemeinderat bei der Verwaltungsgemeinschaft Ries nachgefragt, ob man nicht vielleicht die ein oder andere Zone mit Geschwindigkeitsbegrenzung einrichten könne.

Das Ergebnis: „Dort, wo Tempo 30 möglich wäre, ist nicht da, wo wir es gerne hätten“, sagt Leberle. Einrichten könnte man solche Zonen in den Siedlungsbereichen. Doch dort hält der Bürgermeister den Nutzen für begrenzt, da in diesen Bereichen vor allem die Anlieger entlangfahren würden und man dort eh kaum viel schneller fahren könne.

Jürgen Leberle hatte bei den Zonen eher die Bereiche Mittelweg oder Am Fleckle gedacht. Doch da diese Verbindungsstraßen seien, dürfe man nicht einfach einen solchen Bereich mit Geschwindigkeitsbegrenzungen einrichten. „Das ist nicht das, was wir uns erhofft haben, daher liegt das erst einmal auf Eis“, sagt Leberle, man schaue aber, welche Möglichkeiten es stattdessen gebe. So wird die Gemeinde laut Leberle ein Geschwindigkeitsmessgerät mit einer Smiley-Anzeige anschaffen. Dies soll an wechselnden Orten aufgestellt werden. Da das Gerät die Geschwindigkeiten auch auswerte, könne man so auch schauen, wie schnell Autofahrer in manchen Bereichen tatsächlich fahren.

