12:12 Uhr

Gemeinsam auf Diebestour im Baldinger Einkaufscenter

Ein Ladendetektiv hat drei Frauen erwischt. Das Trio hat nicht nur Kosmetik eingesteckt.

In einem Baldinger Verbrauchermarkt hat ein Ladendetektiv am Dienstagnachmittag drei Diebinnen gestellt. Die Damen im Alter von 15, 21 und 27 Jahre traten gemeinschaftlich in Aktion, wie die Polizei jetzt mitteilt. Während eine Täterin überwiegend kosmetische Artikel aus den Regalen nahm, verstauten die beiden anderen Damen gleich das Diebesgut in den mitgeführten Taschen. Der wachsame Detektiv beobachtete alles genauestens und sprach das Trio nach der Kasse an. Es wurden insgesamt eine Kamera und Kosmetik im Gesamtwert von über 130 Euro sichergestellt. Eine anschließend durchgeführte Wohnungsdurchsuchung bei den Beschuldigten brachte weiteres Diebesgut in Form von Kosmetik zum Vorschein. Die Ermittlungen ergaben, dass die Waren eindeutig aus dem Bestand eines Nördlinger Drogeriemarkts stammen. Hausverbot und entsprechende Strafanzeigen sind nun die Folge. pm

