02.08.2019

Gemeinsam musizieren ist das Ziel

Die Rieser Musikschule organisierte eine Projektwoche. Was erarbeitet wurde, konnten Zuhörer jetzt erleben

Vor den Sommerferien gibt die Rieser Musikschule ihren Schülern stets die Gelegenheit, in einer Projektwoche gemeinsam zu musizieren und besondere musikalische Themen in den bestehenden oder dafür eigens zusammengestellten Spielgruppen zu erarbeiten. Die in dieser Woche entstandenen Projekte wurden den Mitschülern, den Familien und der Öffentlichkeit im Nördlinger Ochsenzwinger vorgeführt. Wegen der Fülle der verwirklichten Ideen wurde dies auf zwei Abende verteilt.

Personell und spieltechnisch verstärkt präsentierte das Gitarrenorchester des Gitarrenlehrers Stefan Noderer mit „Nun will der Lenz uns grüßen“ und „Mit Lieb bin ich umfangen“ zwei traditionelle Lieder in exaktem Zusammenspiel. Sehr stimmungsvoll wirkte Louis Armstrongs Melodie des Songs „What a Wonderful World“. Als eine neue Projektidee verwirklichte Klavierlehrerin Larissa Pavliukevich ein „Familienensemble“, für das jeder Schüler ein Mitglied seiner Familie zum gemeinsamen Mitspielen mitbrachte. Das „JuMuZi-Orchester“ (Junges Musizierorchester) mit Elke Moll ist die Vorstufe zum berühmten „Chaosorchester“, bei dem jeder mitmachen darf. Es spielte die „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“, den „Musikanten aus Schwabenland und den „Uhrenkanon“, als poppigen Beitrag den „Musikschul-Rock“. „Peanuts“ nennt sich eine Gruppe mit Holzblasinstrumenten. Flötenlehrer Christian Möwes arrangierte für sie Ausschnitte aus Filmmusiken von Thomas Bergersens.

Das zweite Konzert eröffnete Martin Schnierer, der sein Schlagzeugensemble um sich scharte und für zwei rhythmische Etüden die Teile des Drumsets aufteilte. Der „Samba“ erforderte trotz Improvisation ein exaktes, gut gelungenes Zusammenspiel. Große Heiterkeit löste das Spiel der Musikalischen Früherziehungskinder mit selbst gebastelten Stabpuppen aus Mozarts „Zauberflöte“ aus. Instrumentale Unterstützung erhielten sie von Instrumentalisten verschiedener Fächer. Sie begeisterten das Publikum mit einer kindgemäßen Version der Oper. Es war eine Idee von Rainer Brauneis und den Früherzieherinnen Lissy Kny und Annette Genck. Gleich zwei „Klavierorchester“ hatte Annette Genck als Projekte durchgeführt, eins für Anfänger, „Sechs Ständchen für sechs Händchen“, also für je drei Kinder an einem Piano, ein anderes für die fortgeschrittenen Pianisten, das sie als „Tasten-Check“ vorstellten: „Drei gegen vier! – Wer gewinnt?“. Das Wusel, eine Bilderbuchfigur, sorgte in einem musikalisch illustrierten Abenteuer für Verwirrung und viel Spaß. Seine Erlebnisse im Weltraum ließ die Kinder-Akkordeongruppe von Wladimir Dederer mit engagiertem Spiel lebendig werden. Den Schlussbeifall nahm das Blockflötenensemble von Elke Moll für eine von Christian Möwes geschriebene Fassung von Carl Jenkins „Adiemus“ und „The River“ von Silvia Rosin entgegen, zugleich als Applaus für die abwechslungsreichen Beiträge aller Teilnehmer. (emy)

