Gemeinsames Jubiläumskonzert

Musiker der Marktgemeinde Wallerstein und der Partnerstadt Couches spielten gemeinsam in der Mehrzweckhalle.

Musiker aus Wallerstein und der Partnerstadt Couches stehen zusammen in der Mehrzweckhalle auf der Bühne

Im Rahmen des Freundschaftsabends zum 25-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen dem Markt Wallerstein und der Stadt Couches in Burgund musizierten in der Mehrzweckhalle in Wallerstein das Akkordeonorchester der Musikschule Wallerstein, das Orchester des Akkordeon-Clubs Oberes Kesseltal und ein gemischtes Ensemble von Musikern aus Wallerstein und Couches. Außerdem feierten sowohl die Antonio-Rosetti-Musikschule Wallerstein, als auch der Akkordeon-Club Oberes Kesseltal ihr 40-jähriges Bestehen.

Eva Weiss, die in der Partnerstadt wohnt aber aus Deutschland kommt, führte die Besucher in Französisch und Deutsch durch den ersten Teil des Abends. Begleitet wurde das Ensemble von dem Akkordeon-Ensemble unter der Leitung von Musiklehrerin Veronika Eisenbarth.

Zu Beginn spielte das Ensemble zusammen mit der Sängerin Annick Porcheret bei dem internationalen Schlager „Lili Marleen“ und einem Potpourri der bekanntesten Chansons von Edith Piaf, darunter „Hymne à l’amour“ und „Milord“. Dann entführte die Akkordeon-Gruppe die Zuhörer mit der „Petite Suite Latine“ des französischen Komponisten Jérôme Naulais nach Lateinamerika. Tanzrhythmen wie Paso doble, Cha-Cha-Cha, Tango und Bossa nova luden zu einer Rundreise durch Mexiko, Kuba, Argentinien und Brasilien ein. Das Werk gewann durch die eigens arrangierte Bearbeitung für Saxofon und Akkordeon-Sextett in seiner klanglichen Intensität gegenüber dem Original.

Bei der sich anschließenden „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin erlebten die Zuhörer einen musikalischen Leckerbissen des amerikanischen Blues und seiner großstädtischen Unrast. Mit dem berühmten „Säbeltanz“ von Aram Katschaturian rundete das Akkordeon-Orchester sein Programm ab.

Großen Anklang fand eine für den Freundschaftsabend zusammengestellte Bläsergruppe aus Musikanten des Freundeskreises Wallerstein. Musiker aus Couches, integrierten in ein populäres Volkslied aus Burgund, das „Stabenlied“ und den „Bayerischen Defiliermarsch“. Das Publikum hatte sichtlich Freude daran.

Im zweiten Teil des Abends unterhielt der Akkordeon-Club Oberes Kesseltal unter der Leitung des Bezirksdirigenten Franz Schlosser mit dem „Besten aus 40 Jahren“ die Gäste des Freundschaftsabends. Gleich zu Beginn zog dabei der James-Last-Hit „Biscaya“ das Publikum in seinen Bann. Großen Eindruck hinterließ bei den Zuhörern durch seine rhythmische Klangfülle ein Satz aus dem Werk „Palladio“ von Karl Jenkins.

Ein anschließendes Potpourri von Songs der schwedischen Pop-Gruppe ABBA ließ das Publikum mitsingen und weckte vielleicht auch Erinnerungen an Jugendzeiten. Bei der fröhlichen Musik von „Funny Washboard“ konnte Schlagzeuger Christian Fischer sein Können mit einem ganz anderen Instrument unter Beweis stellen.

Genau so lustig ging es weiter mit „Tijuana-Taxi-Tequila“ von Coleman, einem Medley aus echten Oldie-Ohrwürmern. Diese schwungvolle Musik wurde schließlich auch von kräftigem Applaus belohnt, für den sich der Akkordeon-Club aus Amerdingen seinerseits dann mit der Zugabe des „Fliegermarsches“ von Hermann Dostal bedankte. (pm)