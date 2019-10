30.10.2019

Generalinspekteur sagt kurzfristig ab

Generalmajor Kai Ronald Rohrschneider sprach im Oettinger Schloss über die derzeitige sicherheitspolitische Lage in Europa.

Enttäuschung bei CSU-Veranstaltung im Oettinger Schloss. General aus Ulm als Ersatz

Die Veranstaltung des außen- und sicherheitspolitischen Arbeitskreises der CSU im Oettinger Schloss begann mit einer großen Enttäuschung. Der vorgesehene Gastauftritt des ranghöchsten Soldaten in Deutschland, des Generalinspekteurs der Bundeswehr Eberhard Zorn, fand nicht statt. Dringende Besprechungen bei der Verteidigungsministerin, lautete die Begründung für die kurzfristige Absage. Dafür schickte Zorn Generalmajor Kai Ronald Rohrschneider nach Oettingen. Er ist derzeit Chef des Stabes des Multinationalen Kommandos Operative Führung in Ulm. Rund 150 Zuhörer waren in den Festsaal des Oettinger Schlosses gekommen.

Rohrschneider wies auf ein „Leuchtturmprojekt“ der NATO, dem Kommando Joint Support Enalbing Command (JSEC) in Ulm hin, an dessen Aufbau er mitwirke. Dessen Aufgabe sei es, im Krisenfall den Transport von Truppen und Gerät der westlichen Verteidigungsgemeinschaft in Europa zu organisieren.

Der General ging zudem auf die seit 2014 veränderte sicherheitspolitische Lage in Europa ein. Durch die völkerrechtswidrige Annexion der Krim habe sich das Verhältnis des Westens zu Russland verändert. Staatschef Vladimir Putin plane zwar nicht, eines Tages Westeuropa bis zum Atlantik zu besetzen. Allerdings sei ihm daran gelegen, den Westen zu destabilisieren, meinte Rohrschneider. Außerdem fänden von russischer Seite permanent Desinformationen über den Westen statt.

Vor dem Hintergrund einer veränderten Weltlage werde die NATO ihre militärische Einsatzbereitschaft sukzessive erhöhen. Das Thema Abschreckung stehe seit 2016 wieder auf der Tagesordnung. Vor diesem Hintergrund habe die NATO im Rahmen ihrer sogenannten „Vorwärtspräsenz“ auch Truppen im Baltikum und in Polen stationiert. Bemerkenswert war Rohrschneiders Aussage, dass die NATO im Falle einer militärischen Auseinandersetzung keinen Verteidigungsplan in der Tasche habe. Deswegen fänden künftig verstärkt NATO-Übungen in Europa statt, um für alle Fälle vorbereitet zu sein.

Bei seiner Begrüßung hatte Fürst Albrecht zu Oettingen-Spielberg auf die aktuellen und vergangenen Krisenherde in der Welt hingewiesen, ebenso wie der Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange, dem es wichtig ist, die Soldaten als festen Bestandteil der Gesellschaft zu betrachten.

Langes Vorgänger im Bundestag, Hans Raidel, schlug vor, künftig alle zwei Jahre in Oettingen „sicherheitspolitische Tage“ mit entsprechenden fachkundigen Referenten zu veranstalten. (bs)

