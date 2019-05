vor 7 Min.

Generalkonsulin kommt in die Synagoge

Sandra Simovich spricht in Hainsfarth

Sandra Simovich ist Leiterin des Generalkonsulats des Staates Israel, das als diplomatische Vertretung für die fünf süddeutschen Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland zuständig ist, einem großen Teil Deutschlands und ein wirtschaftlich und kulturell besonders wichtiger. Die Verbindungen zwischen Israel und dem süddeutschen Raum sind besonders stark, deshalb ist es von großer Bedeutung, dass das Generalkonsulat in München das einzige in der gesamten EU ist. Überall sonst gibt es nur israelische Botschaften in den jeweiligen Hauptstädten. Neben den sonstigen konsularischen Aufgaben wird besonderer Wert auf die Pflege und den Ausbau der sehr engen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland gelegt.

Beim Besuch der Hainsfarther Synagoge am Dienstag, 4. Juni, Beginn 19 Uhr, sollen vor allem die vielen schönen Gesichter Israels gezeigt werden, die viel zu wenig in Deutschland bekannt seien. Israel sei jung, vielseitig, innovativ, kreativ, liberal und weltoffen. Deutschland und Israel hätten sehr viele gemeinsame Werte und Interessen.

Anmeldung unter info@synagoge-hainsfarth.de erforderlich. Besucher sollen an dem Abend ihren Personalausweis bereit halten. Der Eintritt ist frei. (pm)

