13:40 Uhr

Gerade Jüngere zieht es in die Städte und weg aus dem Kreis

Eine Studie untersucht, wie viele Menschen zwischen 18 und 29 Jahren aus dem Landkreis Donau-Ries wegziehen. Was die Gründe dafür sind.

Von Viktor Turad

Im Ries zieht es vor allem viele junge Menschen in die Städte. Damit ist die Region nicht allein, es ist vielmehr ein bundesweit zu beobachtender Trend. Dies ist das Ergebnis einer Studie des RW-Leibniz-Instituts. Forscher haben dafür die so genannte Binnenmigration in den mehr als 400 deutschen Landkreisen untersucht. Unter die Lupe genommen wurden dabei verschiedene Altersgruppen der Jahre 2008 bis 2014, die innerhalb Deutschlands umgezogen sind. Ergebnis: Die meisten so genannten Binnenmigranten gibt es in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen.

Von der Studie habe der Landkreis bislang keine Kenntnis, sagt dessen Sprecherin Gabriele Hoidn auf Nachfrage unserer Zeitung. Dass junge Leute während der Ausbildung wegzögen, halte sie jedoch für nachvollziehbar und das sei auch durchaus zu beobachten. Richtig sei aber auch, dass viele später wieder in die angestammte Heimat zurückkehrten, unter anderem wegen der Mieten, die dort günstiger seien. Insgesamt aber werde dem Landkreis ein Bevölkerungszuwachs nicht zuletzt wegen der Zuwanderung und der Ansiedlung größerer Unternehmen prognostiziert.

Bevölkerungsverlust von 0,8 Prozent

In der Studie betrachtet wurden ausschließlich die Umzüge deutscher Staatsbürger innerhalb des Bundesgebiets, um die Effekte der Zuwanderung aus dem Ausland auszuschließen. Insgesamt hat der Landkreis Donau-Ries durch Wegzüge einen Bevölkerungsverlust von 0,8 Prozent zu verzeichnen, der Kreis Dillingen von 1,8 Prozent.

Die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen hatte demnach im Jahr 2014 im Landkreis Donau-Ries einen Bevölkerungsanteil von 14,4 Prozent, in Dillingen von 14,5. Der Saldo von Zu- und Abwanderung zwischen 2008 und 2014 in dieser Altersgruppe liegt bei einem Minus von 8,8 Prozent, in Dillingen von 14,5 Prozent.

Nach Ansicht der Forscher verschärft sich durch Umzugsentscheidungen das demografische Ungleichgewicht in Deutschland erheblich. Während der ländliche Raum verliere, gewännen die Städte deutlich, Augsburg beispielsweise 1,7 Prozent bei allen, aber 19,7 bei den 18- bis 29-Jährigen, München 1,6 Prozent bei allen, aber 33,6 Prozent bei den 18- bis 29-Jährigen.

Wohnkosten kein so hohen Einfluss

Als wichtige Gründe für eine Umzugsentscheidung sehen die Forscher bei den unter 50-Jährigen die Höhe der Löhne und die Arbeitslosigkeit. Hingegen sei der Zusammenhang zwischen niedriger Arbeitslosigkeit und hoher Zuwanderung wesentlich geringer. Die Wohnkosten haben nach diesen Erkenntnissen keinen so hohen Einfluss mit Ausnahme der Jüngeren: Bei ihnen steige mit dem Preisniveau auch die Zahl der Abwanderungen.

Die Studie zeigt nach Überzeugung von Experten, dass der Verschärfung der demografischen Ungleichheit am besten mit genügend Arbeitsplätzen in den Abwanderungsregionen zu begegnen wäre. Allerdings mit gut bezahlten.

Themen folgen