Nördlingen

vor 27 Min.

"Seine Erfolge sind beispiellos": Gerd Müllers Tod bewegt Nördlingen

Plus Der Weltfußballer Gerd Müller ist am Sonntag im Alter von 75 Jahren gestorben. Seine Karriere beginnt in Nördlingen. So erinnern sich die Menschen an ihn.

Von Verena Mörzl

Gerd Müller war der größte und bekannteste Fußballer, den der TSV Nördlingen je hervorgebracht hat. Am Sonntagmorgen ist der Jahrhundertsportler im Alter von 75 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Nicht nur die Fußballwelt trauert. In Nördlingen, dort, wo Gerd Müllers Karriere begann, gilt das Mitgefühl der Familie. Während in den Gedenkbeiträgen im Fernsehen Müllers einzigartige Tore gezeigt werden, wird in Nördlingen über Fußballmomente gesprochen, die nur selten von einer Kamera begleitet wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

