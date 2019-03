vor 52 Min.

Gericht: 21-Jähriger bekommt Bewährungsstrafe nach Missbrauch

Ein Jugendschöffengericht des Augsburger Amtsgerichts verurteilt den 21-jährigen Mann aus Afghanistan. Er soll ein Mädchen in einer Nördlinger Wohngruppe sexuell genötigt haben.

Von Michael Siegel

Er hat nach Überzeugung des Gerichts im Februar 2017 eine damals 15-Jährige im Zimmer einer Wohngruppe in Baldingen sexuell genötigt. Zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr, ausgesetzt zur Bewährung, hat das Jugendschöffengericht des Augsburger Amtsgerichts deshalb jetzt einen 21-jährigen Mann aus Afghanistan verurteilt. Der Angeklagte hatte die Tat abgestritten.

Erheblich anders, als es ihm in der Anklageschrift vorgehalten wurde, ließ der angeklagte 21-Jährige die Vorgänge aus dem Februar 2017 von seinem Verteidiger schildern. Ja, nachdem man zunächst etwa eine Woche Kontakt über Facebook gehabt habe, habe er über diesen Weg von der Jugendlichen die Einladung erhalten, in den Nördlinger McDonalds zu kommen, um sich persönlich kennenzulernen.

Bald darauf machten sich die beiden aus dem Schnellrestaurant zu Fuß auf nach Baldingen, wo der Angeklagte in einer Wohngruppe lebte. Dort hätten sich beide des Nachmittags im Zimmer eines Freundes des Angeklagten nebeneinander auf das Bett gesetzt. Bald schon sei es zu Vertraulichkeiten gekommen. Man habe sich auch – einvernehmlich – geküsst, der 21-Jährige habe die Schülerin unter ihrem bauchfreien T-Shirt berührt.

Weil man jedoch Störungen durch Dritte habe befürchten müssen, der Zimmerbewohner auch einmal eingetreten war, sei es nicht zu weiteren Intimitäten gekommen. Friedlich seien die beiden gegen 17.30 Uhr gemeinsam zurück zum McDonalds gelaufen. Von dort sei der 21-jährige Angeklagte mit seinem Fahrrad wieder nach Hause gefahren und auch die 15-Jährige habe sich seines Wissens nach Hause begeben.

Die Vernehmung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt

Unmittelbar nach dem Treffen hätten Freunde dem Angeklagten davon erzählt, dass er nicht der einzige Mann an der Seite der 15-Jährigen sei. Daraufhin habe er erneut per Facebook der Geschädigten mitgeteilt, dass er sie nicht mehr treffen wolle. Ein Grund dafür, dass ihn die Schülerin danach ungerechtfertigt beschuldigte?

Schlimmer hatte die Geschädigte, sie war in dem Verfahren auch Nebenklägerin, die Ereignisse dieses Nachmittags geschildert. Demnach sei der Angeklagte im Zimmer nämlich zunehmend zudringlich geworden, als man auf dem Bett gesessen habe. Um Störungen zu unterbinden, habe er einen Metallschrank von innen gegen die Zimmertüre gelehnt.

Er habe die Jugendliche dann auf das Bett gedrückt und ihre Hände ans Kopfende des Bettes gefesselt, wodurch sie Verletzungen an den Handgelenken erlitten habe. Er habe gegen ihren Willen mehrfach versucht, sie zu küssen, was sie durch Wegdrehen des Kopfes zu verhindern versucht habe. Dabei hatte sie sich gestoßen und sich eine Beule am Kopf zugezogen. Dann habe der Angeklagte ihr und sich selbst die Hosen heruntergezogen und sie vergewaltigt. Anschließend habe die Jugendliche sich befreit, den Schrank beiseitegeschoben und sei aus dem Zimmer gelaufen.

Die Vernehmung der Geschädigten, weiterer Zeuginnen und das Verlesen eines psychologischen Gutachtens fanden auf Antrag der Nebenklage wegen des jugendlichen Alters der Geschädigten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Das Gericht urteilte zwischen den Anträgen von Anklage und Verteidigung

Dabei, so Richter Günther Baumann, habe die Geschädigte nicht eindeutig sagen können, wie weit es bei dem Missbrauch tatsächlich gekommen sei. Das Gericht sah somit den Vorwurf der Vergewaltigung nicht eindeutig erfüllt, sondern „nur“ jenen der sexuellen Nötigung, zusammen mit Freiheitsberaubung (wegen des Schranks) und vorsätzlicher Körperverletzung. Weil die Polizei zeitnah Verletzungen am Handgelenk der Jugendlichen dokumentiert hatte, ebenso wie die Beule am Kopf, habe es laut Gericht objektive Hinweise auf eine Gewalttat gegeben. Zudem fand sich an der Unterwäsche der Jugendlichen von außen DNA-Material des Angeklagten.

Mit dem Urteilsspruch von einem Jahr Gefängnis nach Jugendstrafrecht bewegte sich das Gericht zwischen den Anträgen von Anklage und Verteidigung. Staatsanwältin Melanie Ostermeier hatte ebenso wie Nebenklagevertreterin Andrea Theurer eine Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten gefordert. Rechtsanwalt Jörg Seubert hingegen hatte die Behauptungen über den Missbrauch als nicht glaubhaft angesehen und für seinen Mandanten einen Freispruch gefordert.

Das Gericht sah für den Angeklagten eine günstige Sozialprognose, immerhin habe er im September eine Ausbildung begonnen. Deswegen könne die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Auflagen dafür seien die Ableistung von 80 Sozialstunden und die Teilnahme an zehn Beratungsgesprächen zu Themen wie „Nein heißt nein“.

Vor dem Urteilsspruch hatte ein Gutachter die Aussagefähigkeit der Geschädigten vor Gericht positiv bewertet. Weil es daran Zweifel gegeben hatte, war die erste Verhandlung zu dieser Tat vor einem Jahr unterbrochen worden.

