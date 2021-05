Gerolfingen

12:00 Uhr

Nur teilweise auf dem Hesselberg: So lief der Bayerische Kirchentag zum Jubiläum ab

Plus Der Festtag muss an Pfingstmontag online stattfinden. Was Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm bei der Verantstaltung sagte.

Von Peter Tippl

Der Jubiläums-Kirchentag „Feste des Glaubens – 70 Jahre Bayerischer Kirchentag“ und der Kinderkirchentag haben am Pfingstmontag online stattgefunden. Das Wetter mit Sonne und 15 Grad hätte für das Großereignis mit bis zu 10.000 Besuchern allerdings bestens gepasst. Doch alles fand online statt. Wie lief das ab?

Themen folgen