vor 38 Min.

Geschäft wird zum Projektraum

Zeitgenössisches Kunstschaffen in Nördlingen

Die Folgen der Corona-Pandemie haben das kulturelle Leben seit Mitte März zum Erliegen gebracht. Künstler gehören mit zu den Hauptbetroffenen der Krise, wie es in einer Pressemitteilung des Stadtmarketingvereins „ Nördlingen ist’s wert“ heißt. Um Kunst und Kultur in dieser schwierigen Situation weiterhin zu ermöglichen und den Akteuren ein Signal der Wertschätzung zu geben, wurde das temporäre Projekt „KUNST ZEI[G]T“ initiiert. Es möchte auf die Situation der Kreativen hinweisen und ihnen zu Öffentlichkeit im Rahmen der momentanen Möglichkeiten verhelfen.

Ein aktuell leerstehendes Geschäft in der Fußgängerzone Löpsinger Straße (ehemals City Sport), das auch über große Schaufensterflächen verfügt, dient von Juli bis September als Projektraum. Der über 200 Quadratmeter große Raum ist keine „klassische“ Ausstellungsfläche, sondern ein Provisorium und hat einen ganz eigenen Charme. Dem trägt auch das Konzept Rechnung. In den kommenden Sommermonaten Juli, August und September werden dort unterschiedlichste künstlerische Präsentationsformen zu sehen sein. Es werden Einzelaktionen stattfinden und sich kleine Gruppen zusammenfinden. Die Künstler, denen das jeweilige Konzept überlassen ist, wechseln sich in kurzen Zeitabständen ab, sodass das Publikum immer wieder etwas Neues entdecken kann. Es können Aktionen im Innenraum sein oder Ausstellungen in den Schaufenstern. Das aktuelle Programm und die Öffnungszeiten werden auf der Homepage des Stadtmarketingvereins unter www.noerdlingen.biz rechtzeitig veröffentlich. Start ist am 1. Juli mit Sebastian Wolf und Heiner Frank.

Der Nördlinger Stadtmarketingverein „Nördlingen ist’s wert“ ist Veranstalter dieses Projekts. „Wir sehen darin ein Chance, die Kunstschaffenden zu unterstützen, eine leerstehende Fläche, wenn auch nur temporär, zu beleben, die Attraktivität der Nördlinger Innenstadt zu erhöhen sowie die Vielfalt und Einmaligkeit der öffentlichen Angebote in Nördlingen zu fördern und zu erhalten.“ (pm)

