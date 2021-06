Geschichte

vor 34 Min.

Sie haben im Krieg gegen Russland ihr Leben gelassen

Dieses Bild zeigt Soldaten bei Mglin am 29. September 1941. Die Wehrmacht und Hitler hatten an einen Blitzkrieg im Osten geglaubt.

Plus Vor 80 Jahren greift die Deutsche Wehrmacht die Sowjetunion an. Millionen Menschen kostet das ihr Leben, auch viele Rieser.

Von Wilfried Sponsel

Hitlers Überfall auf die Sowjetunion war von langer Hand geplant und dennoch kam er für das russische Riesenreich überraschend, zumal Hitler und Stalin im Jahr 1939 einen Nichtangriffspakt geschlossen hatten. Unter dem Deckmantel „Unternehmen Barbarossa“ ließ Hitler schon ab Juli 1940 diesen Krieg vorbereiten. Bis Juni 1941 waren circa 3,3 Millionen Soldaten an der Grenze zur Sowjetunion versammelt. In aller Früh am 22. Juni 1941, einem strahlenden Sonntagmorgen, griff die Wehrmacht die Sowjetunion an.

