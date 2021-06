Wo einst die Nördlinger Mikwe stand

Eine Tafel erinnert an das jüdische Ritualbad, das die Stadt während der NS-Herrschaft kaufte. Abgebrochen wurde das Gebäude erst viel später

Sie sind verschwunden, die Nördlinger Hausnummern „An der Baldinger Mauer 13 und 15“. Da, wo einst das jüdische Ritualbad, die sogenannte Mikwe stand, haben Werner Eisenschink und Wilfried Sponsel jetzt eine Tafel angebracht. Sie weist wenigstens daraufhin, dass es auch in Nördlingen einst solch ein Bad gab.

Mikwe bedeutet „Sammlung des Wassers“ und gehört zu den ältesten Institutionen jeder jüdischen Gemeinde. Vorschrift ist, dass dieses Bad mehr als 800 Liter quellendes oder fließendes Wasser fassen muss. Für Frauen war und ist der Besuch des rituellen Tauchbades nach der Menstruation und nach Entbindungen obligatorisch. Interessant ist, dass auf die Mikwe-Tradition – auch zum Judentum übertretende Menschen müssen sich dem Tauchbad unterziehen – die christliche Taufe zurückgeht: Das frische, lebendige Wasser soll die Sünde, das Alte, Überwundene abwaschen und hinwegtragen.

Brutal ausgelöscht haben die Nazis die Juden und die Zeugnisse ihres Lebens in Nördlingen, so auch die Mikwe an der Baldinger Mauer. Schon am 15. November 1938 wurden die deutschen Gemeinden befragt, ob nicht sofort frei werdende Grundstücke anders verwendet werden könnten: „Soweit im Zuge der Maßnahmen gegen die Juden Grundstücke frei oder beschlagnahmt werden sollten …“ wurde ersucht zu überprüfen, ob diese Grundstücke nicht für polizeiliche oder Luftschutz-Zwecke geeignet sind.

Das Anwesen Baldinger Mauer 13/15 wurde noch im Laufe des selben Monats polizeilich gesperrt. Es bestand damals aus einer Stallung, dem eigentlichen Ritualbad mit Höfchen und einem Garten, im-merhin circa 170 Quadratmeter groß und seit 1871 in jüdischem Besitz. Die Stadt schreibt, ganz im damaligen Jargon: „Das im Stadtgraben an die Stadtmauer angebaute Häuschen diente bis jetzt der jüdischen Bevölkerung als Ritualbad. Als solches ist es für die Zukunft weder notwendig noch erwünscht. Abgesehen davon, dass die jüdische Bevölkerung in Nördlingen mit gegenwärtig etwa 90 Köpfen in Bälde durch Auswanderungen ganz erheblich sinken wird … andererseits machte sich schon wiederholt der Ärger der Bevölkerung über das Badhaus durch leichtere Beschädigungen Luft.“ Man wünschte sich dieses Badhaus „für Zwecke der Polizei und des zivilen Luftschutzes“. Das Gebäude sei sehr gut für Unterrichtszwecke bei der Ausbildung des verstärkten Polizeischutzes zu gebrauchen.

Ob es dazu gekommen ist, ist leider nicht überliefert. Tatsache ist, dass die Mikwe mit Urkunde des Notariats Nördlingen zusammen mit diversen anderen jüdischen Liegenschaften von der Stadt käuflich erworben wurde. Das bestätigte der Nördlinger Bürgermeister auch in einem Schreiben vom 24. November 1938 an die Gestapo-Stelle in Augsburg. Nachweisbar ist, dass wohl ein verdienter Parteigenosse nach dem Krieg das Haus bewohnte, noch im Oktober 1956 ist ein „Privatier“ im Einwohnermeldebuch für Stadt- und Landkreis Nördlingen verzeichnet. Nach dessen Auszug wurde das Gebäude Anfang der 70er Jahre abgebrochen und damit eine weitere Spur ehemaligen jüdischen Lebens in der Stadt vernichtet. Nur die Tafel erinnert jetzt noch an die einstigen Hausnummern „An der Baldinger Mauer 13 und 15“.