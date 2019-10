vor 23 Min.

Gesundheit im Fokus

Projektwoche an der Grund- und Mittelschule in Deiningen

Im Rahmen der bayernweiten, vom Kultusministerium ausgerufenen „Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit“ befassten sich alle Schüler der Deininger Grund- und Mittelschule mit dem Umweltschutz. Kultusminister Professor Michael Piazolo betonte deren Bedeutung mit dem diesjährigen Schwerpunkt Klima: „Unsere Schulen setzen damit ein Zeichen für die hohe gesellschaftliche Bedeutung dieser beiden Handlungsfelder.“ Mit der Präsentation der Klassenprojekte am Ende der Woche fiel in der Deininger Schulaula der Startschuss zum Jahresthema „Klimaschutz“. Rektorin Margit Stimpfle kündigte dabei zahlreiche verschiedenartige Aktionen der einzelnen Klassen an. Deren Vertreter stellten dazu die aufwendigen Arbeiten und aussagekräftigen Ergebnisse im Podium vor. Eine Klasse legte eindrücklich die Verschmutzung der Meere dar, indem sie Fische aus Plastikmüll gestaltete. Etliche Gruppen hatten sich in die Natur begeben, um die angrenzende Deininger Fauna vom achtlos weggeworfenen Müll zu befreien. Manche Schüler sammelten Eicheln, aus denen sie Bäume ziehen möchten. Andere wurden im Unterricht von Fachleuten besucht, die die Thematik noch weitaus spezialisierter und anschaulicher näherbringen konnten, wie die Meteorologie. Die ältesten Schüler befassten sich intensiv mit ihrem persönlichen „ökologischen Fußabdruck“ im Vergleich zu dem in Deutschland. Musikalisch wurde der Abschluss der Projektwoche mit Stücken aus dem diesjährigen Schulmusical umrahmt, das sich ebenfalls um das Thema Klima dreht. Insgesamt blickte die Deininger Schulfamilie auf eine eindrückliche und abwechslungsreiche Woche des Klimaschutzes zurück. (pm)

