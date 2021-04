Gesundheitsamt Donau-Ries: Ansteckung mit Coronavirus auch im Freien möglich

Das Gesundheitsamt des Landkreis widerspricht Gerüchten, dass eine Ansteckung im Freien nicht möglich ist. In Rain gibt es einen Ausbruch bei Erntehelfern.

Wie das Gesundheitsamt Donau-Ries mitteilt, sei es ein Irrglaube, dass eine Ansteckung mit dem Coronavirus im Freien nicht möglich ist. Auch draußen könnten sich infektiöse Aerosole in der Luft um den Infizierten ansammeln, wenn wenig Windbewegung herrsche. Das anstehende verlängerte Maiwochenende und die Pfingstferien würden hinsichtlich der Urlaubsreisenden „wieder eine massive Herausforderung, denn auch die Regionalreisen an die beliebten Berg- und Wanderstrecken sowie Innenstädte und Parks werden aufgrund der zu erwartenden Menschenmassen wieder zum Risiko“, so die Kreisbehörde gegenüber unserer Zeitung.

Verstöße gegen Corona-Regeln überall im Landkreis zu beobachten

Ein größerer Teil der aktuellen Corona-Fälle im Landkreis stehe mit Saisonarbeitskräften in Verbindung, hat das Landratsamt auf Nachfrage bestätigt. Das wirkt sich unter anderem auf die Werte für Rain aus. Die Zahlen liegen für die Stadt derzeit im mittleren zweistelligen Bereich. Knapp ein Drittel gehe auf einen Ausbruch unter Saison-Erntehelfern zurück, so das Landratsamt. Damit sei das allgemeine Infektionsgeschehen in Rain selbst aber nicht signifikant erhöht.

Generell gebe es im Landkreis derzeit wenige größere, jedoch viele kleinere Ausbrüche im einstelligen Bereich. Verstöße gegen die Regeln seien überall in der Öffentlichkeit zu sehen. Geahndet würden diese zwar, aus rein infektiologischer Sicht jedoch oft zu spät, da nur anonyme Hinweise ohne vollständige Meldung zu einem Sachverhalt eingehen.

Besuche in einer Einrichtung der Pflege oder für Menschen mit Behinderung, einem Seniorenheim oder einem Krankenhaus seien weiter nur mit einem höchstens 48 Stunden alten negativen Test möglich, so die Behörde außerdem. Das gelte ausdrücklich auch für geimpfte Personen.

Donau-Ries: Bei den Impfungen ist jetzt die Priorität 3 an der Reihe

Wie der Kreisverband Nordschwaben des Bayerischen Roten Kreuzes als Betreiber der regionalen Impfzentren ergänzend mitteilt, werden über das bayernweite Online-System nun auch im Landkreis Donau-Ries Termine an Personen der Priorität 3 vergeben. Laut BRK-Geschäftsführer Arthur Lettenbauer sei eine klare Aussage zur Reihenfolge aber aktuell nicht möglich: „Da sich nach wie vor auch Personen aus den Prioritäten 1 und 2 im System anmelden, wird es vermutlich auch künftig keinen vollständigen Übergang zur Priorität 3 geben“, sagt Lettenbauer.

Er und Landrat Stefan Rößle freuen sich aber über den Fortschritt, zudem zeigten auch die neuerlichen Anmeldungen von Personen aus den ersten Prioritätengruppen, dass die Impfbereitschaft im Landkreis weiter zunehme. Aktuell haben in den Impfzentren und bei den niedergelassenen Ärzten 21 Prozent aller Landkreisbürger eine erste Impfung erhalten. Weitere 21 Prozent (27.780 Menschen) sind im Internet registriert und warten auf einen Termin.

Bereits in den nächsten Tagen wird das BRK einen Sammeltermin für mehrere Hundert Lehrer der Priorität 3 organisieren. Pädagogen der Priorität 2 (Grund-, Förder- und Mittelschulen) wurden bereits geimpft, sofern sie dies gewünscht hatten. (pm)

