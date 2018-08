00:34 Uhr

Gesundheitstage Nordschwaben in Nördlingen

Vom 14. bis 16. September in der Ankerhalle

Die ersten Gesundheitstage Nordschwaben finden vom 14. bis 16. September in der Ankerhalle auf der Nördlinger Kaiserwiese statt. Rund 60 regionale Dienstleister, Hersteller, Verbände und Vereine präsentieren sich auf knapp 2000 Quadratmetern, so eine Pressemitteilung. Höhepunkt soll die AOK-Gesundheitsbühne in Halle 2 werden. In der knapp 400 Quadratmeter großen Leichtbauhalle finden an den drei Veranstaltungstagen Vorträge, Gesprächsrunden und Aktivitäten rund um das Thema Gesundheit statt. Sebastian Haag von der ASH Veranstaltungen und Handel GmbH, die die Gesundheitstage federführend ausrichtet, sagt: „Wir haben mit unseren Ausstellern zusammen ein abwechslungsreiches und interessantes Programm für Kinder, Eltern und Senioren erarbeitet. Am Freitag, 14. September, haben wir beispielsweise Themen wie „Leistungen der Pflegeversicherung“ oder „Was kann ich essen bei Diabetes Typ 2?“.“

Samstags stehen Kinder und Familien im Fokus der Gesundheitsbühne. So beschäftigt sich ein Beitrag mit dem Thema „Intensivpflege eines schwerst kranken Kindes daheim – Der etwas andere Alltag“. Mit Dr. med. Norbert Kriegisch konnten die Veranstalter einen Buchautor und bekannten Arzt für den Beitrag „Ich fühle mich krank – warum findet niemand etwas?“ gewinnen. Dr. med. Susanne Steinkraus, Dermatologin aus Hamburg, wird am Samstag für mehrere Stunden vor Ort sein, um Hautchecks durchzuführen und Fragen rund um das Thema Haut beantworten. Steinkraus ist als TV-Expertin in verschiedenen Formaten bei ARD, NDR, RTL oder SAT.1 tätig und schreibt Fachbeiträge für Zeitschriften „Die Welt“ oder „Gala“.

Am Sonntag spricht Dr. med. Hans-Georg Topf. Er war von 2000 bis 2017 Oberarzt der Neonatologische/Pädiatrische Intensivstation der Klinik für Kinder und Jugendliche in Erlangen über „Kleine Kinder – große Sorgen“. (pm)

www.gesundheitstage.bayern.

Themen Folgen