Getränkehersteller Mölle verlässt Nördlingen

Plus Der Getränkehersteller fusioniert mit einem Unternehmen aus Hessen. Warum sich die Firma zu diesem Schritt entschlossen hat und was das für die Kunden bedeutet.

Noch stehen zig leere Getränkekisten im Hof, bald werden sie jedoch verschwinden: Nach 90 Jahren in Nördlingen verlässt der Getränkehersteller Mölle das Ries. Das Familienunternehmen fusioniert mit Bio Contor Elm, sagt Geschäftsführerin Stefanie Mölle-Schröppel. Mit dem befreundeten Getränkehersteller aus Flieden (Hessen) arbeite man schon länger zusammen, zum Beispiel bei den Rohstoffen. Obwohl sie und ihre Familie weiter in Nördlingen wohnen bleiben, sei es ein schwerer Schritt gewesen, mit der Firma aus dem Ries wegzuziehen, sagt Mölle-Schröppel. Es sei als kleines Unternehmen jedoch nicht so einfach, sich für die Zukunft auf dem Getränkemarkt aufzustellen und gegen Großkonzerne zu bestehen.

Mölle Nördlingen: Zusammenarbeit mit Bio Contor Elm

Die Idee, mit Bio Contor Elm zu fusionieren, sei in den vergangenen Monaten entstanden. Beide Firmen haben Mölle-Schröppel zufolge die gleiche Ausrichtung – zum Beispiel beim Thema Nachhaltigkeit. Es werde einen gemeinsamen Firmennamen geben, die Marke Mölle bleibe jedoch bestehen. Seit dieser Woche läuft nun der Umzug. Die Geschäftsführerin erklärt, dass momentan die Maschinen ab- und in Flieden wieder aufgebaut werden. In zwei bis drei Wochen soll die Produktion dann in Hessen anlaufen. Bis zum Sommer soll der Umzug abgeschlossen sein.

Nicht nur am Standort, auch an der Auswahl soll sich etwas ändern, sagt Mölle-Schröppel. Man wolle sich verstärkt auf natürliche Limonaden konzentrieren. „Das Tolle ist, dass Elm mit Bio-Rohstoffen gut aufgestellt ist und es deshalb viele Möglichkeiten gibt, neue Mischungen zu machen.“ Es gebe dazu schon einige Ideen. Zudem wolle sich Mölle weiter mit dem Thema Wasser und der Intelligenz des Wassers beschäftigen. Obwohl die Produkte künftig in Hessen hergestellt werden, möchte der Familienbetrieb weiter im Ries präsent sein, sagt Mölle-Schröppel. Man habe deshalb einen regionalen Lieferpartner, der die Getränke weiter ausliefern wird. Für den Direktverkauf gebe es zudem weiter die Regionalpartner. Einzig der Verkauf an der Produktionsstätte sei seit Ende März geschlossen.

Mölle verlässt Nördlingen: Familienbetrieb in vierter Generation

In Nördlingen haben zuletzt inklusive der Familie Mölle sieben Mitarbeiter für den Getränkehersteller gearbeitet. Mölle-Schröppel sagt, dass sie und ihr Mann Alexander Schröppel weiterhin im fusionierten Unternehmen tätig sein werden. Die restlichen Mitarbeiter haben der Geschäftsführerin zufolge inzwischen alle einen neuen Arbeitsplatz in der Region gefunden. Mölle-Schröppel arbeitet seit 2004 im Familienbetrieb mit. 2015 hat sie das Unternehmen zusammen mit ihrem Mann in vierter Generation übernommen.

Davor hat sie sich die Geschäftsführung mit ihrem Vater geteilt. Gegründet wurde das Unternehmen 1929 von Karl Mölle. Biolimonaden hat das Unternehmen seit 2010 im Sortiment. Die Umstrukturierung ist für Mölle-Schröppel „ein Stück loslassen“. Sie freue sich aber auch auf den Neuanfang.