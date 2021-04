vor 48 Min.

Gibt es im Ries zu wenige Weg-Optionen für Mountainbiker?

Auf solche Schilder stoßen Radfahrer an verschiedenen Stellen im Ries. Am Adlersberg sollen dadurch zum Beispiel die Trockenwiesen geschützt werden.

Plus Immer häufiger stoßen passionierte Biker im Ries auf Verbotsschilder. Die Radsportler finden, dass die Kommunen auf die erhöhte Nachfrage nach Strecken reagieren müssten.

Von Lisa Gilz

In der Pandemie drängt es viele Menschen nach draußen. Besonders die Fahrradbranche profitiert durch die hohe Nachfrage an Rädern und Zubehör. Während Verkäufer Lieferengpässe meistern müssen, macht sich der Radfahrerboom in der Natur bemerkbar. Wege, die sonst nur von einer überschaubaren Menge an Mountainbikern befahren wurden, werden durch die vermehrte Nutzung in Corona-Zeiten immer breiter und reißen tiefer auf.

Themen folgen