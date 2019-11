30.11.2019

Glockenschweißer sind rar

Fachkräftemangel trifft Firma Lachenmeyer in Nördlingen. So geht es weiter

Von Ronald Hummel

Vor 157 Jahren gründete Thomas Lachenmeyer die gleichnamige Glockenschweißerei in Nördlingen, 1924 reparierte sein Sohn Hans erstmals eine Glocke und begründete damit die einzige Glockenschweißerei Deutschlands. Der Urenkel des Firmengründers und heutige Firmenchef Thomas Lachenmeyer hat mit den Problemen seiner Zeit zu kämpfen, in erster Linie mit dem Fachkräftemangel.

Seit fünf Jahren repariert er mit einem verbliebenen Mitarbeiter zusammen die Glocken; einer seiner Mitarbeiter im Ruhestand arbeitete stundenweise mit, wenn Not am Mann war. Sein letzter fest angestellter Mann verlässt die Firma zum Jahresende und an Nachfolger sei nicht zu denken: „Viele Handwerker haben derzeit Schwierigkeiten, adäquaten Nachwuchs zu finden“, sagt Lachenmeyer, „und in einem extremen Job wie bei uns mit viel Staub und Hitze und zum Teil langen Arbeitsphasen an der erhitzten Glocke finden sich keine Interessenten mehr.“ Lachenmeyer stellte sich auf die neue Situation ein und kommunizierte das auch bereits im Frühjahr in Briefen an Großkunden wie Gießereien und Montagefirmen mit Wartungsverträgen für Glockengeläute.

Tenor der Briefe war, dass Schweißarbeiten im Betrieb selbst nur noch begrenzt für Glocken bis 150 Kilo Gewicht möglich sind. Lachenmeyer stelle aber nach wie vor sein Wissen, das die Firma in drei Generationen erworben hat, als Berater zur Verfügung. Die Formulierungen der Briefe passte der Firmenchef den individuellen Auftragsverhältnissen der Kunden an –Glocken-Sachverständigen sicherte er zu, in komplizierten Fällen eine fachlich passende Lösung zu erarbeiten und über deren Umsetzung zu beraten; Kunden, die sich erfahrungsgemäß nur mit Aufträgen zu sehr schweren Glocken an die Firma wandten, kommunizierte er, dass er in ihrem Fall wohl keine Aufträge mehr bearbeiten könne.

Nun wollte der Domglockenverein Magdeburg die mittelalterliche, knapp 2400 Kilo schwere Sonntagsglocke „Dominica“ ursprünglich im Jahr 2020 bei Lachenmeyer reparieren lassen. Auf Nachfrage des Vereins einigte man sich, die Reparatur vorzuziehen und die Glockenschweißerei teilte mit, die Glocke werde wohl die letzte dieser Größenordnung sein, die in der Nördlinger Wekstatt noch repariert werde. Auf der Internetseite der Kirchengemeinde Magdeburg tauchte nun ein Artikel auf, in dem die Arbeit an der „Dominica“ zwar mit großer Hochachtung gelobt wird, aus dem jedoch hervorgeht, dass der gesamte Betrieb des Glockenschweißwerks Lachenmeyer zum Ende des Jahres eingestellt werden soll. Die Passage mit der Betriebsschließung wurde zwar nach der Richtigstellung durch die Schweißerei wieder heraus genommen, kursiert aber bereits in der Fachwelt.

„Im Gespräch mit dem Autor war vielleicht nicht explizit die Rede davon, dass ich Glockensachverständigen noch als Berater zur Verfügung stehe“, räumt Thomas Lachenmeyer ein. Tatsächlich bestätigt der Autor Johannes Sattler gegenüber unserer Zeitung, dass der Aspekt der Beratungen ursprünglich gar nicht zwischen ihm und Thomas Lachenmeyer zur Sprache gekommen war: „Es ging nur darum, die Schweißarbeiten rechtzeitig in diesem Jahr noch zu vollenden.“ Das gelang auch, wie unsere Zeitung im Oktober berichtete.

Fakt ist, dass der Chef des Nördlinger Spezialbetriebes noch mindestens zwei Jahre lang alleine weitermacht, Glocken bis 150 Kilo selbst bearbeitet und Sachverständigen beratend zur Seite steht.

