vor 3 Min.

Graffiti an Bahnwaggon

Graffiti-Schmierereien sind in Dillingen an mehreren Stellen aufgetaucht.

1000 Euro Schaden angerichtet

Innerhalb der letzten Woche wurde ein in Nördlingen abgestellter Zugwagen der Bayern Bahn mit Farbe besprüht. Der Sachschaden beläuft sich aufgrund der Reinigungsarbeiten auf ca. 1000 Euro. (pm)

Mit ausländischem Auto Steuern hinterzogen

Bei der Kontrolle eines 31-jährigen Ausländers in Nördlingen wurde festgestellt, dass dieser mit einem Fahrzeug mit ausländischer Zulassung in Deutschland ständig fährt. Zunächst behauptete der Mann, dass er sich erst seit wenigen Monaten in Deutschland aufhält. Nach einer Überprüfung wurde aber festgestellt, dass er bereits seit 2014 hier wohnhaft ist. Deshalb hätte er seinen Pkw schon längst hier anmelden müssen. Gegen ihn wird jetzt wegen Steuerhinterziehung ermittelt. (pm)

