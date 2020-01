vor 25 Min.

Grippewelle: Kindergarten in Riesbürg bleibt geöffnet

Aufgrund einer Grippewelle drohte eine Schließung des Kindergartens.

Von Bernd Schied

Eine kurzfristige Schließung des Pflaumlocher Kindergartens ist abgewendet. Mittlerweile seien vier der sechs Erzieherinnen wieder im Dienst, sagte Rathauschef Willibald Freihart am Donnerstag zu unserer Redaktion erleichtert. „Damit ist eine Schließung im Moment kein Thema“.

Noch vor wenigen Tagen waren vier der sechs Erzieherinnen krank. Wären auch noch die weiteren zwei ausgefallen, hätten sie zwangsläufig zusperren müssen, sagte Freihart.

Die Grippewelle hat auch die Kinder erwischt. Am gestrigen Donnerstag kamen nur neun der sonst 30 in den Kindergarten. Die übrigen blieben mit grippalen Infekten zuhause. Keines der Kinder sei allerdings ernsthaft erkrankt, so der Bürgermeister. Er gehe davon aus, dass sich in den nächsten Tagen die Situation weiter entspannen werde.

Nicht von der Grippe betroffen ist der Kindergarten im Riesbürger Ortsteil Utzmemmingen. Dort läuft der Betrieb normal.

