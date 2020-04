vor 18 Min.

Großbrand in Wengenhausen - Polizei rechnet mit hohem Schaden

Am Donnerstagmorgen ist ein Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Wengenhausen ausgebrochen.

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. In dem Gebäude befanden sich zahlreiche Schafe und Schweine.

Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Marktoffingen-Wengenhausen ausgebrochen. Laut Polizei wurde der Brand um kurz vor halb fünf Uhr gemeldet. Eine Hackschnitzelheizung war in Brand geraten, das Feuer griff auf den Rest des Gebäudes über.

Personen wurden nach Angaben der Polizeieinsatzzentrale nicht verletzt. Etliche Schafe und Schweine, die sich in dem Gebäude befanden, konnten rechtzeitig hinausgelassen werden, sodass ersten Erkenntnissen zufolge auch kein Tier ums Leben kam.

Am Donnerstagmorgen ist ein Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Wengenhausen ausgebrochen. Bild: Dieter Mack

Nach Großbrand in Wengenhausen: Verkehrswarnmeldungen für nahe gelegene B25

Da einige Schafe aktuell noch frei herumlaufen, gelten für die nahe gelegene B25 Verkehrswarnmeldungen - "auch wenn wir nicht sicher sagen können, ob sich die Tiere dort überhaupt aufhalten", so die Polizei.

Die Brandursache ist momentan noch ungeklärt, ebenso die Schadenshöhe. Der Polizeisprecher geht aber von einem Schaden im "sechsstelligen Bereich" aus. Löscharbeiten und Polizeieinsatz laufen derzeit noch. Im Anschluss wird die Kriminalpolizei Dillingen die Ermittlungen übernehmen. (sli)

