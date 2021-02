15:45 Uhr

Große Resonanz und unglaubliches Ergebnis bei „Run for Gerhard“ in Oettingen

Eine Spendenaktion für ein Integrationsprojekt am Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasium lässt eine ganze Schulfamilie staunen.

Eine Spendenaktion für ein Integrationsprojekt am Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasium hat ein unglaubliches Ergebnis erzielt. „Von einer solchen Summe hätte ich nicht mal zu träumen gewagt“, hat Schulleiter Günther Schmalisch die 21.000 Euro kommentiert, die der am Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasium durchgeführte „Run for Gerhard“ eingebracht hat.

Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen: Enorm erfolgreiches Integrationsprojekt

Damit ist das seit 2004 laufende Integrationsprojekt und der Verbleib von Gerhard Enzelberger am AEG für viele weitere Jahre gesichert. „Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht gerne ins AEG gehe, denn ich fühle mich sehr wohl in der Schulfamilie“, freute sich auch Enzelberger über das großartige Ergebnis. Er zeigte sich sehr erleichtert, denn er kann nun sicher sein, dass er viele weitere Jahre an seinem Wunscharbeitsplatz bleiben kann, vielleicht sogar bis zum Eintritt ins Rentenalter. Schmalisch und Enzelberger bedankten sich bei allen, die zu diesem großartigen Ergebnis als Läufer oder Sponsoren beigetragen haben. Es erreichten die Schule auch viele Spenden von Privatleuten oder Firmen, die das Projekt unterstützen wollten.

Run for Gerhard: 14621 Kilometer zurückgelegt

Der Schulleiter bedankte sich auch bei der Fachschaft Sport und insbesondere bei dem Fachschaftsleiter Johannes Vogel für die Planung, Organisation und Durchführung des „Runs for Gerhard“, bei dem insgesamt 14621 Kilometer zurückgelegt wurden. Die meisten davon, nämlich 1400, vom Lehrerkollegium. „Diese Aktion ist für mich ein Mut machendes, tolles Beispiel unserer Schulfamilie, was man alles erreichen kann, wenn man etwas gemeinsam anpackt“, resümierte Schmalisch. (pm)

