23.04.2019

Große Trauer und freudige Dankbarkeit

Die Johannespassion von Johann Sebastian Bach erinnerte die Menschen am Karfreitag bei einer Aufführung der Kantorei St. Georg in der St.-Georgs-Kirche Nördlingen an den Ursprung des christlichen Glaubens.

Die Johannespassion von Johann Sebastian Bach war ein Höhepunkt im Nördlinger Konzertkalender

Von Ernst Mayer

Das grundlegende Ereignis für das Entstehen des Christentums ist die Passionsgeschichte Jesu, die das Selbstverständnis der Christen für ihre Religion begründet. Sein Leiden und Sterben erklärt einen wesentlichen Teil des christlichen Glaubens, denn der scheinbar sinnlose Tod des Messias erlöst die Menschen von ihren Sünden und gilt als Garantie für die Gnade und Vergebung Gottes.

Damit empfinden die Menschen große Trauer über den Tod von Christus, aber auch unendliche, freudige Dankbarkeit. Diese beiden Gefühlszustände bestimmen die Musik von Johann Sebastian Bach in seinem monumentalen Werk der „Johannespassion“, die ein lebendiges Bild des Prozesses schafft, den Jesus vor dem römischen Statthalter Pilatus zu bestehen hat. Dieses erinnerte die Menschen bei einer Aufführung der Kantorei St. Georg am Karfreitag in der St.-Georgs-Kirche Nördlingen an den Ursprung des christlichen Glaubens mit der Hoffnung von Ostern, dass nach dem Tod nicht alles zu Ende sei.

Die Worte aus dem Evangelium des Apostels Johannes erzählen die spannenden Vorgänge um die Anklage Jesu, der von der jüdischen Priesterschaft der Gotteslästerung bezichtigt wird, von seiner Gefangennahme und der „Überantwortung“ an den römischen Statthalter und Richter, – von der Aufhetzung des Volkes, den Folterungen und der Dornenkrone. Schließlich bietet Pilatus, hilflos wirkend, noch den Gefangenenaustausch mit dem Mörder Barabbas an, und verurteilt Jesus trotz seiner Überzeugung von dessen Unschuld zum Tod am Kreuz – ein zutiefst dramatisches Geschehen. Die genialen Momente bietet Bach in seinen Kommentaren durch Choräle und gebethafte Arien. Hier bringt er in einer emotionalen Musik die widersprüchlichen Gefühle zwischen tiefer Trauer und hoffnungsvoller Freude zum Ausdruck. Die meisterhafte Kompositionskunst ist beeindruckend, doch verdient auch die künstlerische Ausführung in der Nördlinger St.-Georgs-Kirche höchstes Lob.

Allem voran gilt dies dem Großen Chor der Kantorei, dem es mit seinem Dirigenten Udo Knauer gelungen ist, durch gutes chorisches Atmen weite Spannungsbögen zu ziehen und damit dem Gesang einen fließenden Charakter zu verleihen. Ein Garant für die emotionale Einheit des Gesamtklangs war das „Orchester La Banda“ mit dem barocken Anklang durch das Instrumentarium in historischer Praxis und die Solisten. Wunderbar war die Einbeziehung des Lautenklangs in den Basso continuo. Wenn er auch in der großen Kirche ein wenig zu leise wirkte, war der Evangelist Jacob Lawrence eine erfreuliche Entdeckung, nicht nur wegen seiner schönen Tenorstimme, sondern vor allem durch die hervorragende sängerische Erzählkunst. Er ließ das Bild der Leidensgeschichte lebendig werden, wobei ihm die beiden Bassisten – Michael Albert als Jesus und Johannes Weinhuber in weiteren Rollen – in den Dialogen souverän zur Seite standen. Weinhuber ließ bei den ihm zugedachten Arien samt seiner kraftvollen Bassstimme seine darstellerischen Fähigkeiten aufblitzen. Sein Pendant im Tenorfach war Maximilian Argmann mit einer hellen, fast silbrigen Stimme und mitunter wechselndem Stimmklang.

Leider berücksichtigte J. S. Bach die Frauenstimmen im Verhältnis geringer, was schade war, zumal Sabine Seidl mit ihrem klaren Sopran stimmlich überzeugte und Karin Steer bei ihren zwei Arien ihre angenehme weiche Altstimme durch den Kirchenraum schweben ließ.

Insgesamt war das Konzert wieder ein Höhepunkt im Konzertkalender Nördlingens, ein Verdienst von Kirchenmusikdirektor Udo Knauer, dem für das, was er hierbei jährlich auf die Beine stellt, mindestens so viel Applaus zusteht wie den ausführenden Musikern.

