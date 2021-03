Große Vorfreude auf neuen Pumptrack in Oettingen

Plus Die Anlage in Oettingen ist für Anfänger und Profis gleichermaßen geeignet. Jugendliche der Wörnitzstadt durften bei der Planung mitwirken.

Bagger heben Erde aus, mehrere Arbeiter unterhalten sich rege. Wenn man von oben auf die Hügel aus Schotter blickt, lässt sich die Strecke des neuen Oettinger Pumptracks klar erkennen. Am Bauzaun erscheinen ein paar Jugendliche auf ihren BMX-Rädern. Sie schauen kurz auf die Bauarbeiten und fahren dann weiter den Weg entlang. Auf der Baustelle des Pumptracks in Oettingen ist viel Betrieb. Warum dieser sich nun vom ursprünglichen Plan (wir berichteten) unterscheidet, erklärt Michelle Grieb am Telefon. Sie ist diejenige, die das Projekt auf den Weg gebracht hat.

Vergangenes Jahr habe es einen Workshop gegeben, bei dem der alte Plan vorgelegt wurde. Dabei seien viele junge Menschen aus Oettingen gewesen. Gemeinsam sei ein neuer Plan entworfen worden, ganz nach den Wünschen der Oettinger Jugend. „Wegen der Unfallgefahr liegt der Kinderparcours nun extra“, sagt Grieb. Beim alten Plan seien beide verbunden gewesen. Dazwischen sei dann Platz für einen Weg, der zu mehreren Bänken führen soll.

Geschwindigkeit aufnehmen, dann nicht mehr treten

Pumptrack funktioniert folgendermaßen: Durch Gewichtsverlagerung auf dem BMX-Rad nehmen die Sportler auf der Strecke Geschwindigkeit auf, sodass sie theoretisch nicht mehr treten müssen. Im großen Pumptrack könne man zwei Runden fahren: die anspruchsvollere Profirunde und die einfachere Hauptrunde für Anfänger.

Der neue Pumptrack sei eine Verbindung vieler Interessen, so Thomas Heydecker, Oettingens Bürgermeister. „Alles, was Rollen hat, kann auf dem Pumptrack fahren.“ Auch City-Roller, die wieder schwer im Kommen seien, sagt Heydecker. Der Kids-Pumptrack könne aufgrund seiner niedrigen Hügel auch von Rollstuhlfahrern befahren werden, fügt Michelle Grieb hinzu.

Bauleiter Tommy Tarr erklärt, dass die höchsten Hügel der Strecke 1,60 Meter und die kleinsten 30 bis 40 Zentimeter hoch seien. Der Aufbau der Strecke erfolge ähnlich wie beim Straßenbau. Doch wenn der erste Teil der Bauarbeiten geschafft sei, folge der künstlerische Teil: Das Formen der Hügel. Hierfür müsse man die Funktion eines Pumptracks verstehen können. „Alle Bauarbeiter sind in der Lage, mindestens eine Runde auf dem Pumptrack zu fahren“, erzählt Tarr.

Die Vorfreude der Jugendlichen sei groß. Manche von ihnen stünden mit ihren Fahrrädern am Bauzaun und warteten auf das Ende der Arbeiten. Schließlich sei den Jugendlichen versprochen worden, dass sie sobald es möglich ist, die ersten Proberunden fahren dürfen.

Ein Projekt mit Vorzeigecharakter

Heydecker und Grieb können sich vorstellen, dass die Pumptracks etwas für die Zukunft sind. Auch im Donau-Ries-Kreis. „Wir haben schon einige Anfragen anderer Gemeinden bekommen. Die wollen sich unseren Pumptrack genauer anschauen.“ BMX-Fahren sei schließlich neue Trendsportart und international erfreuen sich die Pumptracks schon länger großer Beliebtheit.

Eröffnet werden soll der Pumptrack Mitte Mai. Auch wenn die Strecke nun bereits asphaltiert sei, müsse das Ganze noch sicherheitstechnisch abgenommen werden. Und auch die Landschaftsarbeiten fehlen noch. Heydecker sagt, dass es sein könne, dass die große Eröffnungsfeier erst später stattfinde. Dann vielleicht sogar ohne schwerwiegende Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.