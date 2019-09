vor 57 Min.

Großeinsatz in Nördlingen: Brand in Tiefgarage

Vermutlich hat ein Autobrand in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Alle Bewohner mussten evakuiert werden. Manche mussten in der Schillerhalle übernachten.

Drei Menschen werden verletzt. Rund 100 Feuerwehrleute und 48 Rettungssanitäter sind im Einsatz. Bewohner schlafen in Schiller-Turnhalle

Von Martina Bachmann

Großeinsatz für die Feuerwehr: In der Nördlinger Maria-Holl-Straße hat es am Mittwochabend in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Drei Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch ein Feuerwehrmann. Bis kurz vor Mitternacht war der Brand noch nicht gelöscht, die Feuerwehr noch nicht zum Brandherd vorgedrungen. Der Einsatz werde sich noch einige Stunden hinziehen, sagte Stadtbrandinspektor Marco Kurz bei einer Pressekonferenz am Einsatzort.

Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen sei gegen 21.50 Uhr alarmiert worden, so Kurz. Viele Feuerwehrler waren zu diesem Zeitpunkt noch im Gerätehaus im Spitalhof – kurz zuvor hatte eine Übung beim Nördlinger Unternehmen Destilla stattgefunden. Als die Einsatzkräfte am Mehrfamilienhaus in Baugebiet Saubrunnen ankamen, quoll bereits schwarzer Rauch aus der Tiefgarage.

Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Neben der Feuerwehr Nördlingen rückten laut Kurz auch die Wehren aus Baldingen, Löpsingen und Grosselfingen aus, insgesamt waren etwa 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Dazu kam ein Großaufgebot an Rettungssanitätern, das Bayerische Rote Kreuz und die Johanniter waren mit 48 Personen und mindestens vier Rettungswagen vor Ort – sie kamen auch aus dem angrenzenden Baden-Württemberg nach Nördlingen. In dem Gebäude an der Maria-Holl-Straße leben 68 Personen, es handelt sich um ein Mehrgenerationenhaus. 56 Männer, Frauen und Kinder wurden aus dem Gebäude evakuiert und mit einem Bus zunächst in die Turnhalle an der Schillerschule gefahren. Die übrigen Bewohner waren entweder im Urlaub, bei der Arbeit oder schlicht nicht Zuhause. In der Turnhalle errichteten Helfer des Rettungsdienstes und der Feuerwehr Donauwörth Feldbetten und kümmerten sich um die Menschen, darunter kleine Kinder und Babys. Auch Vertreter der Stadtverwaltung Nördlingen halfen mit. Zahlreiche Menschen fanden ein Obdach bei Familien und Freunden, nur rund 20, so schätzte Oberbürgermeister Hermann Faul, blieben über Nacht.

Gefährlicher Einsatz für Atemschutzträger der Feuerwehr

Die Feuerwehrleute versuchten indessen am Einsatzort, mit Atemschutzgeräten in die Tiefgarage vorzurücken. Ein schwerer und - wie Polizeichef Walter Beck sowie Oberbürgermeister Faul bestätigten – gefährlicher Einsatz, nicht nur wegen der minimalen Sicht. Rund 700 Grad hätten in der Garage zu Beginn geherrscht, sagte Kurz. Lediglich 20 Minuten könnten sich die Atemschutzträger dort aufhalten. 14 Trupps á zwei Feuerwehrleute waren bis kurz vor Mitternacht bereits im Einsatz, drei weitere Atemschutz-Trupps waren an der Evakuierung der Bewohner beteiligt gewesen. Große Lüfter standen am Eingang zur Garage, aus den Lüftungsschächten drang immer noch Rauch.

Was den Brand genau ausgelöst hatte, war gegen Mitternacht noch nicht klar. Polizeichef Beck kündigte an, die Kriminalpolizei werde den Fall untersuchen. Zudem wurde ein Statiker zum Brandort gerufen.

