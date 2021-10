Bilderrätsel: Grosselfinger gewinnt 1000 Euro

Beim Rätsel unserer Zeitung gewinnt Andreas Feldmeier 1000 Euro. Was er beim Anruf erst vermutet hat.

Andreas Feldmeier war völlig überrascht, als er am gestrigen Donnerstag erfahren hat, dass er beim Bilderrätsel unserer Zeitung 1000 Euro gewonnen hat. Was sagt er zu dem Gewinn?

Als er angerufen wurde, dachte er zuerst tatsächlich, dass man ihm ein Abo verkaufen wolle. Doch als er dann erfuhr, dass er gewonnen hat, war die Freude groß. Denn Feldmeier, der in Nördlingen geboren und in Grosselfingen aufgewachsen ist, hatte überhaupt nicht damit gerechnet, als Gewinner gezogen zu werden.

Grosselfinger gewinnt bei Bilderrätsel

„Ich habe gedacht, ich gewinne eh nichts“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Bereits als unsere Zeitung im Sommer ein Rätsel zum Mitraten veröffentlicht hat, habe er jeden Tag mitgemacht. Doch ein Gewinn sei dabei nie rausgesprungen.

Das hat sich jetzt geändert. Den Begriff Eselsohr habe er natürlich sofort erraten. Auch jetzt hat Feldmeier regelmäßig mitgeraten. Nur als vor einigen Tagen der Begriff „Handcreme“ gesucht wurde, musste er passen. Das Rätsel hat der 51-Jährige in seinen Alltag fest integriert. Der Rieser arbeitet bei Airbus in Donauwörth als CNC-Fräser. Nach der Frühschicht, die um zwei Uhr endet, schaut er immer noch schnell in die Zeitung, um innerhalb der Frist die Lösung abzuschicken.

Vielleicht gibt es etwas für die Hunde

Nur was er mit Geld genau machen will, das weiß Feldmeier noch gar nicht. „Ich bin wunschlos glücklich“, sagt er. Doch ein paar Möglichkeiten, das Geld anzulegen, hat Feldmeier schon im Sinn. Entweder ein paar Renovierungsarbeiten in der Wohnung oder vielleicht gestaltet er im Frühjahr etwas im Garten neu.

Möglicherweise fällt auch etwas für seine „Rasselbande“, nämlich die fünf Hunde ab, die der begeisterte VfB-Stuttgart-Fan hat: „Vielleicht gibt es da eine Sonderlieferung von Fressnapf“, sagt Feldmeier.