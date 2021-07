Grosselfingen

vor 17 Min.

Kita-Alltag in Grosselfingen: Die Leiterin gewährt Einblicke

In diesem schönen Garten dürfen die Buben und Mädchen, die die Kita Grosselfingen besuchen, toben. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen und könnte ab Herbst saniert werden.

Plus In der Kita Grosselfingen werden Kinder ab zwei Jahren betreut. Deren Mitspracherecht ist Leiterin Elke Fischer sehr wichtig. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen.

Von Helga Egetenmeier

Das lang gestreckte Gebäude der Kindertagesstätte Grosselfingen liegt zwischen zwei großen Rasenflächen. Über den öffentlichen Spielplatz mit Schaukel, Rutsche und Tischtennisplatte führt der Weg zum Eingang. Auf der Rückseite des Hauses befindet sich der Spielplatz für die Kita-Kinder mit seinen hohen Bäumen. Dort können die Kleinen am Gerüst klettern, im Sandkasten spielen, und sich auf der großen Gartenfläche austoben. Seit den Siebzigern befindet sich die Kita in diesem Gebäude aus den 50er Jahren, erzählt Leiterin Elke Fischer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen