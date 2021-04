Grosselfingen: Lkw-Fahrer kümmert sich nicht um Unfall-Schaden auf der B25

Rund 3000 Euro Schaden sind entstanden, als sich zwei Lastwagen am Dienstag auf der B25 bei Balgheim touchierten.

Am Dienstag gegen elf Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Lkw die B25 in Richtung Möttingen. An der Abzweigung nach Grosselfingen wollte er nach links abbiegen und ordnete sich deshalb auf die dortige Abbiegespur ein, so die Polizei. Gleichzeitig bog ein anderer Lkw nach rechts in Richtung Balgheim ab und touchierte dabei den Lkw des 41-Jährigen an der vorderen Stoßstange. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern. (pm)

