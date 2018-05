vor 22 Min.

Grosselfingen: Streit um Bäumchen eskaliert

Der Streit um ein Bäumchen in Grosselfingen eskalierte. Die Polizei ermittelt.

Mithilfe einer Motorsäge versuchten Unbekannte ein Bäumchen zu stehlen. Der Hauseigentümer wurde beim anschließenden Streit leicht verletzt.

Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Grosselfingen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhren in der Nacht zum Dienstag mehrere Personen mit zwei Autos vor einem Anwesen vor, um dort ein Bäumchen zu entwenden. Die Unbekannten versuchten den Baum, mithilfe einer Motorsäge, zu stehlen, dadurch wachte der Hauseigentümer auf und stellte die Gruppe zur Rede. Die Unbekannten begründeten ihr Handeln mit dem Brauch, für das Bäumchen eine Auslöse verlangen zu wollen. Es entwickelte sich eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer aus der Gruppe dem Hausbesitzer gegen die Brust schlug, sodass dieser leicht verletzt wurde. Anschließend verließen die Unbekannten das Anwesen und ließen das Bäumchen zurück. Etwa eine Stunde später war es dann aber verschwunden. Da von einem der Fahrzeuge ein Kennzeichen bekannt ist, wird derzeit versucht, über den Halter die Unbekannten zu ermitteln. (pm)