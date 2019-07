09:44 Uhr

Grosselfingen: Unbekannter bestiehlt 85-Jährige

Der Tatverdächtige dringt in die Wohnung der Frau ein und bittet sie um ein Glas Wasser. Am Abend fehlen Schmuck und Bargeld

Eine 85 Jahre alte Frau ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in ihrem Haus in Grosselfingen von einem unbekannten Mann überrascht worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann über die offene Haustür in die Wohnung gekommen. Er bat um ein Glas Wasser und ging dann wieder. Am Abend fiel der Seniorin auf, dass einige Schmuckstücke und 1000 Euro in bar fehlten. Verdächtigt wird nun der Mann, er wird wie folgt beschrieben: circa 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank, dunkle kurze Haare. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen zu melden, Telefon 09081/29560. (pm)

