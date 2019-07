vor 5 Min.

Großer Flohmarkt in der Nördlinger Innenstadt

In der Nördlinger Innenstadt findet am kommenden Samstag der große Flohmarkt statt. Los geht es um 9 Uhr.

Am kommenden Samstag kann wieder gefeilscht werden. Wann es losgeht und was Händler beachten sollten

Bücher, Geschirr, Klamotten, Schallplatten und ausgestopfte Tiere – es gibt fast nichts, was nicht auf dem großen Nördlinger Flohmarkt angeboten wird. „Es gibt Kurioses, Altes, Hochwertiges und Nicht-Hochwertiges“, sagt Susanne Vierkorn, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins. Professionelle Händler und Hobbyverkäufer können am kommenden Samstag, 3. August, ihre Ware verkaufen. Der Flohmarkt findet wieder in der kompletten Innenstadt statt. Beginn ist um 9 Uhr, Ende gegen 16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, eine Platzreservierung nicht möglich, heißt es in einer Mitteilung des Nördlinger Stadtmarketingvereins. Kinder dürfen ihre Stände im Garten der Stadtbibliothek aufbauen. Wenn sie nur Spielzeug verkaufen, ist die Teilnahme für sie kostenlos.

Autos können am Samstag zur Flohmarktzeit nicht in die Innenstadt fahren. Auch auf allen fünf Ausfallstraßen werden Stände aufgebaut, sagt Vierkorn. Die Busse können die Stadttore deshalb ebenfalls nicht passieren, Ersatzhaltestelle ist der Nördlinger Busbahnhof. Der Wochenmarkt, der normalerweise am Samstag in der Schrannenstraße und Bei den Kornschrannen aufgebaut wird, findet einen Tag früher statt – bereits am Freitag, 2. August.

Gäste aus dem Ries und von außerhalb

Der Nördlinger Altstadtflohmarkt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der größten Flohmärkte in ganz Schwaben entwickelt. „Die Besucher kommen nicht nur aus Nördlingen und dem Ries, sondern auch von außerhalb“, berichtet Vierkorn. Die Gäste erwartet nicht nur der bunte Flohmarkt: „Viele Geschäfte bieten auch besondere Schnäppchen an.“ Teilweise haben sie auch länger geöffnet, als üblicherweise an Samstagen. Dazu komme noch das schöne Flair der Nördlinger Altstadt, sagt Vierkorn.

Die Flohmarkt-Verkäufer können ihre Stände ab 6 Uhr aufbauen. Hausbewohner und Geschäfte dürfen den direkten Bereich vor dem eigenen Objekt aber vorrangig nützen. Der Stadtmarketingverein bittet: „Nicht überall ist ein Flohmarktstand machbar. Bitte denken Sie daran.“ Damit Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei schnell an Ort und Stelle sein können, müssen Rettungswege mit einer Breite von 3,50 Meter, Einfahrten und Durchfahrten freigehalten werden. Auch am Flohmarkt gilt die Straßenverkehrsordnung, Parkverbotsschilder und extra gekennzeichnete Rettungszufahrten.

Der Stadtmarketingverein bittet die Anwohner um Verständnis angesichts der Einschränkungen aufgrund der Großveranstaltung. Zudem weist der Verein darauf hin, dass das Reimlinger Tor und dessen kleiner Durchgang wegen Sanierungsarbeiten geschlossen ist – sowohl für Fahrzeuge, als auch für Radfahrer und Fußgänger.

