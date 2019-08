vor 19 Min.

Großer Zapfenstreich live in Sankt Georg

In diesem Jahr kann man den Abschluss in der Kirche erleben. Die Karten gibt es nur an einer Stelle.

Ein Höhepunkt, der vielen Besuchern „unter die Haut geht“, ist der Zapfenstreich am Ende des Historischen Stadtmauerfestes in Nördlingen. Der Ablauf der „Gebetsszene mit großem Zapfenstreich“ werde am 8. September, um 20 Uhr, die Besucher auf dem Marktplatz beeindrucken, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Gebetsszene, die Hans Fischer geschrieben hat, wird von Mitgliedern des Vereins Alt Nördlingen mit drei Sprechern dargestellt.

Nach einem Fanfarensignal und Choral beginnt die Gebetsszene. Umrahmt wird die eindrucksvolle Ansprache von Musikern der Stadtkapelle, unter der Leitung von Armin Schneider. Nach einer kurzen Pause spielt die Knaben- und Stadtkapelle den „Großen Zapfenstreich“, bevor dann die Deutsche Nationalhymne erklingt. Mit dem Geläut von St. Georg zum Lied „Nun danket alle Gott“ geht nicht nur die feierliche Abschlusszeremonie, sondern auch ein dreitägiges Mittelalterfest zu Ende.

Angesichts des großen Zuschauerzuspruchs in den vergangenen Jahren bei den vergangenen Stadtmauerfesten, haben die Verantwortlichen eine Liveübertragung der Abschlussveranstaltung in die St. Georgskirche geplant. Die Nördlinger Firma „Foto Finck“ mit Peter Hueber und seinem Team wird die Gebetsszene mit Zapfenstreich auf dem Marktplatz filmen und direkt auf eine Großleinwand, die in St. Georg aufgebaut ist, übertragen. Der Eintritt in die Kirche ist frei, der Zugang nur vom Obstmarkt möglich. Besucher, die keinen Platz mehr auf dem Marktplatz beim Zapfenstreich finden, können die feierliche Zeremonie mit Bild und Ton live in St. Georg mitverfolgen.

Da auch in der Kirche die Platzanzahl begrenzt ist, werden direkt am Eingang am Obstmarkt entsprechende Platz-Einlasskarten unentgeltlich an die Besucher vergeben. Die Karten sind ausschließlich am Abend des Zapfenstreiches ab 19 Uhr an diesem Punkt erhältlich. Die Stadt Nördlingen ist über diese zuvorkommende Hilfestellung der Kirchengemeinde St. Georg sehr erfreut und bietet damit weiteren 500 Besuchern die Möglichkeit, zumindest die Abschlusszeremonie „live“ mit einem Sitzplatz in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes erleben zu können. (pm)

Alle wichtigen Informationen rund um das Historische Stadtmauerfest in Nördlingen 2019 gibt es in diesem Artikel: Stadtmauerfest in Nördlingen 2019: Termin, Programm, Eintritt

Themen Folgen