Gruber und Hertle ziehen Bilanz

Rückblick im Kulturausschuss

Von Peter Tippl

Die Stadt Oettingen wirbt mit dem Slogan „Residenzstadt im Ries“ und hat für Touristen und Einheimische weitaus mehr zu bieten als das prunkvolle Residenzschloss aus dem 17. Jahrhundert. In der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses wurde die gesamte Bandbreite kommunalen Kulturlebens des vergangenen Jahres resümiert. Für Bürgermeisterin Petra Wagner ist die Belebung des Kinos in der Innenstadt ein Glücksfall und leitete umgehend zu Moritz Gruber über, der mit Silvan Hertle die „Goldene Gans“ mit einem Kleinkunstprogramm wieder zu einem Treffpunkt für Kultur und Begegnung entwickeln will. Gruber stellte die bisherigen Auftritte von Moses Wolff, Schwabinger Schaumschläger Show oder Christoph Theussl vor und präsentierte sein Konzept mit einem Imagefilm. Klassische Kleinkunstangebote gebe es laut Gruber wenig in der Region. Rund 13000 Euro habe er aus Eigenmitteln in die Veranstaltungstechnik investiert und in der ersten Spielzeit zwölf Programmpunkte mit gutem Publikumszuspruch durchgeführt. Pro Spielzeit bestehe laut Gruber ein finanzielles Risiko von 5000 Euro. Eine direkte Förderung sei nur für einen Verein möglich, stellten die Stadträte in der Diskussion klar. Gruber wünschte sich von der Stadt vor allem organisatorische Unterstützung. Auch ein gebrauchtes, gut bespielbares Klavier für die Künstler sei wünschenswert. Vom Touristikservice können Tipps für die Bewerbung von Veranstaltungen geleistet werden, meinte die Bürgermeisterin. Moritz Gruber wies noch auf das Gitarrenkonzert mit Dimitri Lavrentiev am 15. Februar, mit dem Liedermacher Willi Sommerwerk am 14. März und den „Mehlprimeln“ am 24. März hin. Am 24. Juli kommt außerdem der bekannte Kabarettist Maxi Schafroth.

Im Kulturausschuss wurde noch über ein weiteres Thema gesprochen. In der Stadtbibliothek seien laut Kerstin Pflanz fast 19000 Medien zur Ausleihe im Bestand. Mit Online-Ausleihe wurden im vergangenen Jahr fast 65000 Medien in der Bibliothek ausgeliehen, eine deutliche Steigerung. Der August sei der stärkste Monat mit über 6000 Ausleihen gewesen. 1136 aktive Leser verzeichne sie. Rund 800 Besucher waren bei den Veranstaltungen wie Lesefrühstück, Bilderbuchkino oder Autorenlesung. Pflanz erläuterte das aktuelle Jahresprogramm mit 13 Veranstaltungen, beginnend mit einer Lesung an der Grundschule mit Maike Haas am 13. Februar. Einige Anmeldungen für die Fahrt zur Frankfurter Buchmesse am 17. Oktober liegen bereits vor. Angemeldet habe eine Gruppe laut Bürgermeisterin Wagner einen „Mädelsflohmarkt“ im Herbst in der Aula der Grund- und Mittelschule. Besonders beliebt waren Nachtwächterführungen, auch hörspielgeführte Führungen, nach wie vor seien Osterbrunnenführungen beliebt und die Führungen in einfacher Sprache. Am Astro-Lehrpfad waren 200 Personen bei Führungen und drei Storchenführungen fanden statt.

Osterbrunnenfest am 13. April; Historischer Markt vom 22. Mai bis 24. Mai; Jakobi-Kirchweih von 24. Juli bis 27. Juli; „Kultur im Marstall“ mit etwa sechs Veranstaltungen

