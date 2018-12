13.12.2018

Grüne: Günstige Jahreskarten für Ehrenamtliche

Schwimmbäder: Fraktion stellt Antrag an Nördlinger Rat

Die Fraktion Grüne/Frauenliste will Inhabern der Ehrenamtskarte beziehungsweise der Jugendleiter-Card vergünstigte Saisonkarten für das Nördlinger Frei- und das Hallenbad anbieten. Mit der Ehrenamtskarte beteiligt sich die Stadt Nördlingen zusammen mit weiteren Kommunen und dem Landkreis Donau-Ries an einem Projekt des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration zur Würdigung des bürgerschaftlichen Engagements. Gerade die unentgeltlichen Tätigkeiten stellten eine wichtige Stütze dar, so eine Pressemitteilung der Fraktion. Mit der Einführung der Ehrenamtskarte solle allen Bürgern im Landkreis für ihr überdurchschnittliches Engagement und ihren teils unermüdlichen Einsatz im Ehrenamt gebührende Anerkennung und Dank ausgesprochen werden. Mittlerweile gebe es 180 Akzeptanzstellen, davon mehr als 50 alleine in Nördlingen mit Rabatten bis zu 50 Prozent.

Die Stadt Nördlingen ist bei der Ermäßigung der Eintrittspreise für das Hallen- und Freibad für Inhaber der Ehrenamtskarte beteiligt. Diese erhalten Rabatte auf Tages- und Zehnerkarten. In der Pressemitteilung der Grünen/Frauenliste heißt es weiter: „Leider blieben dabei Besitzer von Saison- beziehungsweise Jahreskarten außen vor. Wir meinen, dass es auch für diese Bürgerinnen und Bürger mit Ehrenamtskarte eine Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Arbeit als Gäste unserer Bäder geben muss.“ Auch bei Inhabern der Jugendleiter-Card bestehe Handlungsbedarf, und die Ermäßigung sollte ebenso gewährt werden. „Das bedeute zum Beispiel bei dem bisherigen Preis einer Einzel-Saisonkarte im Hallenbad mit 118,50 Euro eine Ermäßigung um mehr als 62 Euro und somit mehr als 50 Prozent auf 56,30 Euro. Sicherlich würden sich viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis darüber freuen.“ (pm)

