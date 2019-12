13:53 Uhr

Güllemord-Prozess: Wie durchlässig war die Kleidung der toten Frau?

In Augsburg wird heute der Prozess gegen einen Rieser Landwirt fortgesetzt. Er soll seine Frau ermordet haben.

Mehrere Anträge hatten die Verteidiger des Rieser Landwirts in der vergangenen Woche gestellt. Wie berichtet, wird dem Mann vorgeworfen, seine Frau ermordet zu haben. Am heutigen Mittwoch nahm das Gericht um die Vorsitzende Richterin Susanne Riedel-Mitterwieser zu diesen Anträgen Stellung. Zunächst ging es um die Kleidung, die die Frau des Angeklagten trug.

Die Verteidiger wollten einen Sachverständigen einschalten, der sich mit der Materialbeschaffenheit beschäftigt, um herauszufinden, wie durchlässig die Kleidung der Frau war. Bei ihr waren auch Güllespuren auf der Haut festgestellt worden. Das Gericht lehnte den Antrag ab. Riedel-Mitterwieser sagte, dass der Leichnam vielfach bewegt wurde, vom Angeklagten und einem Nachbarn von der Güllegrube weggezogen worden sei, auch Polizisten hätten die Lage der toten Frau verändert. Einem Sachverständigen könne man kaum Vorgaben machen, wie genau die Frau gelegen habe, auf welche Art und Weise Gülle beigebracht werden solle. Zudem könne in diesem Zusammenhang ein Verrutschen des T-Shirts nicht ausgeschlossen werden.

Des Weiteren hatten die Verteidiger beantragt, den Ort des Geschehens in Augenschein zu nehmen, auch dies lehnte die Vorsitzende Richterin ab. Durch viele Fotos sowie zahlreiche Zeugenaussagen habe man die „landwirtschaftlichen Abläufe nachvollziehbar vermitteln“ können. Ein weiterer Antrag beschäftigte sich damit, dass die Güllespuren an der Leiter beweisen würden, dass sich die Frau an dieser aus der Grube gezogen habe. Riedel-Mitterwieser sagte: „Wir gehen davon aus, dass die Leiter in der garagenseitigen Güllegrube stand.“ Es gebe an der Seite der Leiter sowie bis zur vierten und fünften Sprosse Güllespuren. Wie die Spuren aber an die Leiter gekommen seien, behalte man sich für die abschließende Urteilsberatung vor.

Zudem hatten die Verteidiger des Angeklagten kritisiert, dass die Zeit vom Anwesen des Angeklagten bis zum Güllefeld mit einem Mercedes Sprinter gemessen worden sei, anstatt mit einem Traktor samt Güllefass. Die Vorsitzende Richterin sagte, dass die festgestellte Zeit als „Näherungszeit“ betrachtet werde.

