12.02.2021

Gumpiger Donnerstag: Faschingsüberfall auf den Oettinger Bürgermeister

In Oettingen ließen es sich die Mitarbeiter im Rathaus nicht nehmen, ihrem Bürgermeister Thomas Heydecker am Gumpigen Donnerstag die Krawatte abzuschneiden. Mit dem gebotenen Abstand, versteht sich.

Donnerstag im Oettinger Rathaus: Trotz ungewöhnlichen und schwierigen Zeiten in einer Pandemie, haben so manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Humor nicht verloren. So erreichte uns dieser Vers:

„Lustig ist die Fasenacht, auch wenn Corona uns an Strich durch d’ Rechnung macht! So nehmen wir die Gartenscher’ und den langen Greifer her. Fallen dann im Rathaus ein, schneiden ab ‘s Krawattilein.“

Mit diesem Spruch sind zwei Schneefrauen am Gumpigen Donnerstag um 11.11 Uhr im Vorzimmer des Oettinger Rathauses über den Bürgermeister Thomas Heydecker hergefallen. Dank der mitgebrachten Utensilien konnte Corona überlistet und die Abstandsregelung eingehalten werden. (pm)

