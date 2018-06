vor 23 Min.

Gute Miene zum schlechten Spiel

Die Rieser Fußballfans hofften bis zum Schluss auf die Wende zum Guten, aber es blieb nur grenzenlose Enttäuschung. Unsere Experten auf der Suche nach Ursachen.

Von Robert Milde und Julian Würzer

Es ist passiert. Seit 2006 war die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei allen internationalen Turnieren mindestens bis ins Halbfinale gekommen, aber im siebten Anlauf gab’s ein jähes Ende. Aus in der Vorrunde, blamabler Vierter in der Gruppe F, Heimflug bereits gestern. Das bedeutete auch für die Fußballfans im Nördlinger „WM-Zwinger“das unerwartete Ende des erhofften weiteren „Sommermärchens“ und die große Enttäuschung war beinahe greifbar.

Damit sind auch die von unserer Zeitung ausgesuchten WM-Experten nach nur drei Einsätzen bereits wieder entlassen, allerdings nicht, ohne bei der Suche nach den Ursachen für das deutsche Desaster noch einmal mitzuwirken. Sener Sahin beispielsweise, der Holzkirchener Meistertrainer, findet, dass die deutschen Spieler satt und nicht erfolgshungrig wirkten. Sahin kann zudem die Entscheidung des Bundestrainers nicht verstehen, Spieler wie Sane und Wagner daheim zu lassen, die gerade gegen tief stehende Gegner der Mannschaft geholfen hätten.

Sein Kollege Andreas Schröter vom TSV Nördlingen findet, dass die deutsche Nationalmannschaft nicht als Team funktioniert habe. Dies sei bereits von Beginn des Turniers an erkennbar gewesen. Außerdem bemängelt er die Einstellung der Jungs. „Die Spieler waren wohl einfach zu satt auf Titel.“ Viel mehr als das Überstehen der Gruppenphase hätte Schröter der DFB-Elf ohnehin nicht zugetraut.

Julia Bruckmeier, Stürmerin bei den Bezirksoberliga-Fußballerinnen des SC Athletik Nördlingen, moniert, dass die bereits in der Vorbereitung erkennbaren Fehler nicht aufgearbeitet wurden. Schlimmer noch: „Beim deutschen Team fehlte das Tempo, die Variabilität im Angriff sowie der absolute Siegeswille.“ Mit dieser Spielweise habe es die DFB-Elf nicht verdient, ins Achtelfinale einzuziehen,

Die Bayerische Bierkönigin Johanna Seiler, Gewinnerin unseres kleinen WM-Tippspiels, hat von Anfang an „Biss und Kampfgeist“ im deutschen Team vermisst. Junge, motivierte Spieler wie Julian Brandt hätte man nach ihrer Auffassung früher einwechseln oder in die Startelf stellen sollen und: „Insgesamt hatte man nicht das Gefühl, dass die Mannschaft richtig zusammenfindet.“

Oettingens Bürgermeisterin Petra Wagner ist der Meinung, dass die Mannschaft einfach zu wenig Tore geschossen hat. „Nur mit Toren gewinnt man Spiele und kommt weiter“, sagt sie. Nach dem Sieg gegen Schweden habe sie noch auf das Achtelfinale gehofft. Dass es anders kam, findet sie sehr schade, richtet den Blick aber bereits nach vorne. „Bei der Europameisterschaft in zwei Jahren haben wir dann etwas gut zu machen“, sagt Wagner.

Vor vier Jahren eine Einheit, diesmal lauter Einzelspieler

Julian Würzer, Volontär der Rieser Nachrichten, glaubt, dass die Mannschaft keine Einheit war, so wie vor vier Jahren. Damals hätten Führungsspieler wie Bastian Schweinsteiger oder Per Mertesacker das Team zusammengehalten. In diesem Jahr hingegen hätte man das Gefühl bekommen, dass jeder Spieler für sich selbst spiele, so Würzer.

