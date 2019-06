vor 36 Min.

Gute Zahlen für die Raiffeisen-Volksbank

Was der Vorstandsvorsitzende Paul Ritter zu möglichen Fusionen sagt

Von Bernd Schied

Paul Ritter ist zufrieden, sehr sogar. Trotz eines nach wie vor schwierigen Zinsumfeldes und einer überbordenden, teuren Bürokratie blickt der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisen-Volksbank Ries (RVB) auf sehr gute Zahlen seines genossenschaftlichen Geldinstitutes für das Jahr 2018.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 5,3 Prozent auf 1,077 Milliarden Euro gestiegen. Rechnet man die Einlagen der Kunden mit rund 788 Millionen, die gesamten Kredite und die Anlagen der Kundschaft bei den Verbundpartnern wie zum Beispiel der Bausparkasse Schwäbisch Hall oder Union Investment hinzu, erhöht sich der Betrag auf knapp über zwei Milliarden Euro.

Mit 146 Millionen Euro an neuen Krediten 2018 für Privatpersonen und Unternehmen sei die Raiffeisen-Volksbank ein „Wirtschaftsmotor für die Region“, betonte Ritter im Gespräch mit unserer Zeitung. Bayernweit zähle die Bank im genossenschaftlichen Bereich zu den führenden Instituten. Dies lasse sich unter anderem auch am Eigenkapital der Bank mit 127 Millionen Euro ablesen. Noch länger beschäftigen müssen werde man sich mit den Niedrigzinsen, so Ritter. Für die Kunden, aber auch die Bank selbst bedeute dies: ein ordentlicher Zinssatz nur mit einem gewissen Risiko.

Ein breitgestreuter Wertpapierfonds sei derzeit eine Anlageform mit einer ordentlichen Rendite. Diese müsse allerdings langfristig über zehn und mehr Jahre betrachtet werden, was ein gewisses Maß an Geduld erfordere. Eine weitere Alternative, zu der manche Kunden derzeit greifen würden, seien Immobilienfonds. Modern präsentiert sich die Bank bei den digitalen Angeboten, die von den Kunden immer stärker in Anspruch genommen würden. Immer größerer Beliebtheit erfreuten sich dabei die Banking-App oder das Online-Banking mit rund 30000 Überweisungen im Monat, so der Vorstandschef.

Ebenfalls hoch im Kurs: das Kunden-Service-Center der Bank. 5300 Anliegen pro Monat würden am Telefon bearbeitet. Hinzu kämen sämtliche Angebote der sozialen Medien, wie Facebook, Youtube oder Instagram. Nach wie vor kundennah gebe sich die RVB bei der Versorgung der Bevölkerung mit Bargeld. Derzeit gebe es im Verbreitungsgebiet noch 33 Geldausgabeautomaten. 20 davon würden sich betriebswirtschaftlich nicht rechnen. Dennoch wolle man das Angebot so beibehalten.

Auf die Frage, ob er aus Kostengründen an weitere Umwandlungen von Filialen in Standorte denke, in denen nur noch ein Geldautomat stehe, meinte Ritter: „Derartige Überlegungen sind immer ein Thema.“ Gleiches gelte für Fusionen mit anderen Genossenschaftsbanken aus der Region. Diese seien jedoch in einem längerfristigen Zeitraum zu sehen. „Ich weiß nicht, was in fünf, zehn oder 15 Jahren ist.“

Paul Ritter kündigte zudem für den 1. Januar 2020 eine Neuerung an. Die RVB werde dann im Rahmen einer „Mitgliedschaft mit Herz“ eine eigene Förder-Plattform für gemeinnützige Projekte schaffen. Dabei unterstützen Mitglieder der Raiffeisen-Volksbank Ries mittels eines „Crowdfoundings“ unterschiedliche Projekte mit einem Obulus.

