vor 47 Min.

Gymnasiasten gewinnen Chef für einen Tag

Varta-Manager Herbert Schein beantwortet Fragen von Nördlinger Schülern

Bald ist es so weit: Mit dem Abschluss im Gepäck geht es in die Berufswelt. Was kommt nach der Schule? Hilfestellung bei der Suche nach beruflichen Perspektiven leistete kürzlich Varta-Manager Herbert Schein am Theodor-Heuss-Gymnasium in Nördlingen.

Der Besuch war Teil der Handelsblatt-Initiative „Chef zu gewinnen“. „Wir möchten mit dieser Aktion das Interesse der Jugend an der Wirtschaft wecken und die Distanz zwischen Top-Managern und dem jungen, engagierten Nachwuchs verringern“, erklärt Sven Afhüppe, Chefredakteur des Handelsblatts, einer Pressemitteilung zufolge. Der Kurs in Wirtschaft und Recht mit Schwerpunkt Marketing unter der Leitung von Lehrer Michael Demel konnte mit seiner Bewerbung, sowohl die Jury der Handelsblatt-Initiative als auch Schein überzeugen.

Einen Vormittag stellte sich der studierte Elektrotechnik-Ingenieur und erfahrene Manager den Fragen der künftigen Absolventen. Ausführlich berichtete er über seinen Alltag als Führungskraft und die kleinen und großen Meilensteine auf seinem persönlichen Karriereweg. Er sprach aber auch über Themen wie die Zukunft der Batterietechnologie, die immer mehr zur strategischen Komponente in den Geräten wird, sowie zu Energiespeichern und Microbatterien, die Unternehmenskultur bei Varta oder Einstellungskriterien.

Manager Schein sagt: „Ich habe den Besuch sehr genossen und fand den Austausch mit den Schülern sehr vielseitig und interessant. Ich bin auch sehr beeindruckt, über das große Interesse der Schüler und die Vielzahl hoch qualifizierter Fragen, die sie gestellt haben – was deren hohes Bildungsniveau widerspiegelt. Daher bin ich mir sicher, dass die Schüler eine vielversprechende, berufliche Zukunft vor sich haben.“

Durch das Treffen erhalten die Jugendlichen die Chance, einen möglichen Arbeitgeber ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Sie erfahren, welche Möglichkeiten das Unternehmen bietet und welche Kompetenzen nötig sind, um im Beruf erfolgreich zu sein.

Nach dem Besuch an der Schule erkunden die künftigen Berufseinsteiger bei ihrem Gegenbesuch die Zentrale von Varta und schauen hinter die Kulissen in eine spannende Arbeitswelt. (pm)

