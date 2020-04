00:32 Uhr

Haben Sie schon eine Maske?

Was Rieser zu den neuen Regeln sagen

Ab Montag gilt in Bayern eine Maskenpflicht für Kunden und Personal in Geschäften. Eine Maske muss auch in Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs, am Bahnsteig, an Bushaltestellen und in Taxis getragen werden. Die Vorschrift gilt auch für Kinder ab sechs Jahren. Was sagen die Bürger in Nördlingen dazu und woher bekommen sie die Masken?

Jennifer Malbeck (40 Jahre) aus Nördlingen sagt zu der Maßnahme: „Ich finde sie sinnvoll. Man hat zwar so langsam einen Corona-Koller, aber ich hätte die Maskenpflicht schon früher eingeführt – einfach, um sich und seine Mitmenschen zu schützen. Ich bin selbst allergische Asthmatikerin und gehöre damit zur Risikogruppe.“

Franziska Schulz (18), Nördlingerin, ist Schülerin am Theodor-Heuss-Gymnasium. Sie sagt: „Einerseits verstehe ich es schon und finde es an sich gut, aber andererseits ist die Regelung auch etwas verwirrend und man weiß nicht genau, wann man es richtig macht. Im Auto muss ich sie nicht aufziehen, auf dem Weg vom Auto zur Schule soll ich sie aber aufsetzen und im Klassenzimmer im THG dürfen wir sie wieder ablegen.“ Sie erhalte eine Schutzmaske von einer Bekannten ihrer Mutter, die selbst welche nähe.

Auch Uli Großmann (70), der aus Nördlingen kommt, ist einverstanden mit der Regelung: „Ich befürworte die Maskenpflicht, zum Schutz der Gesundheit in der Bevölkerung. Ich habe zusammen mit meiner Ehefrau normale Textilmasken bestellt, insgesamt 14 Stück zum Wechseln.“

Nadine Jaumann (36) aus Nördlingen, die zwei kleine Kinder hat, ist anderer Meinung: „Ich halte nicht viel von der Maskenpflicht. Ich finde es schwierig, das gegenüber den Kindern zu rechtfertigen, denen macht es Angst, wenn alle mit Masken herumlaufen. Ich meine, jeder sollte selber entscheiden dürfen, ob er das zum Schutz macht oder nicht. Selber habe ich mir noch keine Maske besorgt, aber ich werde natürlich am Wochenende eine nähen. Meine Kinder brauchen keine, sie sind noch zu klein. Bis jetzt sind wir ganz locker damit umgegangen. Es ist schlimm genug für die Kinder, dass sie die Oma nicht mehr sehen dürfen.“

Klaus Reinicke (79), zu Besuch in Nördlingen, ist „nicht uneingeschränkt“ für eine Maskenpflicht: „Wenn es sein muss, dann ja. Im Geschäft finde ich es in Ordnung, dass ich nicht unnötig angesteckt werde und auch in öffentlichen Verkehrsmitteln halte ich das für sinnvoll. Wenn ich Fahrrad fahre, spazieren gehe oder auf einer Bank sitze, finde ich es nicht sinnvoll. Ich stecke ja keine Bäume und Blumen an.“ (linm)

