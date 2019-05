09:57 Uhr

Hacker plündern Bankkonto einer 34-jährigen Rieserin

Ein vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter ruft die Frau an. Am nächsten Tag fehlen auf ihren Konto mehrere hundert Euro.

Der Anruf eines vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiters hat am Dienstagmittag für eine 34-Jährige eine böse Überraschung bereit gehalten. Während des Telefonats wurde der betriebene Computer vermutlich fremdgesteuert, berichtet die Polizei. Obwohl sie ihren PC daraufhin sofort vom Netz nahm, stellte die Frau am nächsten Tag fest, dass mehrere hundert Euro von ihrem Konto rechtswidrig abgebucht wurden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Beenden Sie sofort das Gespräch, führen Sie keine Anweisung durch, trennen Sie Ihren PC vom Netz und ändern Sie Ihre Passwörter. (pm)

Themen Folgen