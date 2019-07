vor 53 Min.

Händel, Vivaldi und Haydn erklingen im Schloss

Die Camerata Europeana ist bei den Residenzkonzerten in Oettingen zu Gast. Die Besucher erleben fesselnde Intensität und ein ausdrucksvolles Spiel.

Von Ernst Mayer

Die Camerata Europeana war nach zwei Jahren wieder bei den Residenzkonzerten in Oettingen zu Gast. Diesmal waren die Vorläufer oder auch Vorbilder Mozarts an der Reihe. Einer der ganz Großen war Georg Friedrich Händel, dessen „Wassermusik“ Weltberühmtheit erlangte. Sie war nicht nur ein musikalisches Erfolgsmodell, sondern auch ein Modell für eine erfolgreiche Vermarktung von Musik. Ursprünglich diente sie der Unterhaltung des Königs und seiner Begleiter bei den Bootsfahrten auf der Themse.

Residenzkonzerte in Oettingen

In der 1. Suite, F-Dur waren es Hörner und Oboen, die mit den Streichern in konzertanten Wettstreit traten. Die Ouvertüre beschränkte sich auf Holzbläser und Streicher, bis auf das expressive Adagio der Oboe, dazu wirkte der „Auftritt“ der Hörner als glänzender Einfall. Ihre schmetternden Töne gaben den Auftakt zu einem tänzerischen Allegro des ganzen Orchesters. Mit der damals beliebten „Hornpipe“ bezog Händel den damaligen Lieblingstanz der Engländer in die Suite mit ein. Zwischen die am königlichen Hof aktuellen französischen Tänze, wie Passepied, Menuett und Bourrée, mischte er auch italienische Konzertsätze ein.

Diese unterschiedlichen Stücke arbeitete die Camerata Europeana in ihren verschiedenen Wesensarten wunderbar heraus: tänzerische Menuette, kraftstrotzenden Allegros, stimmungsvolle Air-Sätze und „Hornpipes“.

Dirigent und Violinvirtuose Radoslaw Szulc ergriff nun die Gelegenheit, mit der Camerata Europeana, ein ausgezeichnetes Ensemble von Musikern aus ganz Europa, Violinkonzerte als Solist zu spielen. Dafür wählte er Kompositionen von Antonio Vivaldi. Den ersten Satz des „Konzerts für Violine und Orchester a-Moll“, eröffnete er schwungvoll und begann seinen Solo-Part mit einem begeisterndem Tempo, das die begleitenden Streicher sofort engagiert aufnahmen. Sie bildeten im anschließenden Largo einen sphärisch klingenden Hintergrund für das ausdrucksvolle Spiel des Solisten. Kräftig packte das Orchester im dritten Satz zu und repräsentierte im Zusammenspiel mit Szulc Vivaldis schwungvollen, virtuosen Stil temperamentvoll und mit sichtlicher Begeisterung.

Harmonisierendes Solisten-Duo

Das „Konzert für Violine, Violoncello und Orchester B-Dur“ von Vivaldi sei ein Stück für gute Freunde, meinte Cellist Bernhard Lörcher und hatte damit recht. Mit Radoslaw Szulc bildete er ein perfekt harmonierendes Solisten-Duo, in völliger Übereinstimmung sowohl bei den Pianissimo-Teilen als auch im atemberaubenden Presto-Spiel. Dabei entwickelte sich eine bis zum Schluss fesselnde Intensität, zur Freude und Bewunderung der Zuhörer – ausgedrückt durch anerkennenden Applaus.

Joseph Haydns „Sinfonie G-Dur Nr. 47“ begann mit einem marschartig wirkenden Thema. Die von Hörnern eröffneten Signalmotive dienten den übrigen Bläsern als Motivation für einen rasanten Anfang. Im „Krebsgang“ konzipierte Haydn das Menuett. Er fand es wohl lustig, die Töne von vorne zu spielen und von hinten her zu wiederholen. Beschwingt und in vollem Klang endete die Sinfonie mit Rasanz und einem begeisterten Applaus für dieses außergewöhnliche Konzerterlebnis, das noch durch die „Air“ von J. S. Bach als Zugabe ein Sahnehäubchen aufgesetzt bekam.

